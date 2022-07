Henry Oliva defiende al árbitro Héctor Rodríguez tras dura sanción de la Comisión: “Lo que han hecho no tiene nombre”

El experimentado preparador físico hondureño Henry Oliva salió a la defensa del árbitro Héctor Rodríguez luego de haber sido expulsado de la filial de árbitros de la Liga Nacional.

Oliva considera que han sido duros con la sanción en ejemplo a otros casos que se han registrado en el fútbol hondureño.

“Es complicado y no están viendo la parte humana. Dejémonos de cosas, en el arbitraje solo viven de los partidos que pitan y ellos van a Estados Unidos a pitar y no es de ahorita. Aquí había árbitros que iban y ahora se la toman con un tipo humilde, lo que han hecho no tiene nombre”, soltó.

Además, hizo énfasis en que no deberían imponerse ante la ausencia de beneficios a favor de los mismos. “Se deberían poner en el caso si le pagan una mensualidad cuando no pitan, no le dan nada, son unos irresponsables”, soltó.

PRETEMPORADA COCOTERA

Respecto a la actualidad del conjunto rojo, el profesor Oliva reveló que hay varios futbolistas condicionados por las lesiones, entre ellos Marvin Bernárdez, Denis Meléndez, Alexander Aguilar, Roger Sander y Horacio Argueta.

“Hay jugadores que vinieron de la selección con molestias en los rectos abdominales. Entran en alguna desventaja, pero estamos trabajando de poco para que lleguen en buen nivel en el torneo” dijo.

Entre lo más destacado, manifestó el ritmo que tendrá su plantel con los futbolistas más rápidos de la Liga Nacional y las opciones de recambio para Fernando Mira.

“Tenemos varios, el caso de Carlos Fernández, Marvin Bernárdez, Elison Rivas, Danilo Palacios; la ventaja del Vida es que tenemos jugadores rápidos y eso es bueno para el equipo; enhorabuena para nosotros porque ahora el fútbol es rápido. Hay que sacarle provecho”.

