¡Hondureño Cristian Sacaza irá en mayo a probarse al América de Cali de Colombia!

Lo cierto de todo es que el futuro de Cristian Sacaza podría estar en el extranjero, aunque no de momento. Mientras el jugador realiza pretemporada con su equipo, el nombre de él se escucha fuera de nuestras fronteras y el mismo Elías Nazar , presidente del club, lo confirma.

La labor ejecutada con el Honduras Progreso del jugador, hace dudar a Nazar sobre su continuidad o no con el equipo progreseño. “Sé que no estará aquí, no sé si seguirá en la Liga Nacional o saldrá al extranjero”, le decía a TVC.

Asimismo, confiesa que Honduras Progreso no le ha puesto un precio fijo a Cristian Sacaza, su jugador revelación del 2021. “No le hemos puesto precio y lo único que tenemos es esa prueba en América de Cali. Se han acercado un par de agentes a ver si lo pueden promocionar. El único compromiso que tenemos es con ese equipo grande de Sudamérica”, finalizó contando.