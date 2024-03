Humberto Rivera atiza contra los horarios infernales y la suspensión de los clásicos: “Es inhumano, hay desigualdad”

En conferencia de prensa, el DT de Olancho enfatizó en los horarios infernales en los que se juegan los encuentros y expresó que no está conforme con que la Liga Nacional suspendiera los clásicos y no los otros tres juegos de los clubes denominados “pequeños” de la fecha 11.

- CONFERENCIA DE PRENSA -

¿Cómo valora el empate en los 90 minutos y fue equilibrado el choque?

Las valoraciones son buenas en el sentido que hubo sacrificio, esfuerzo y orden táctico del equipo a pesar que se falló un lanzamiento de penal, pero son situaciones que se dan en situaciones de fútbol, esperemos que en el trascurso del torneo mejoremos.

¿Cómo visualiza el panorama matemáticamente en la fiesta grande?

Nosotros sabemos que todavía estamos en puestos de liguilla, se está esperando en la cuarta, quinta y sexta posición con Real España y Real Sociedad, pero siento que nosotros vamos a estar en la fiesta grande.

¿Es Lucas Campana el número 1 en los tiros de penalti y el regreso de Mario Martínez cómo lo califica?

Nosotros durante la semana siempre practicamos los penales, el número 1 es Lucas, y luego está Alex (López). En las indicaciones técnicas previo a la charla se les dijo que cualquiera de los dos puede tomar el balón si hay un penal, lo agarró Lucas y lo falló, pero cualquier jugador puede fallar un lanzamiento de penal. Con Mario Martínez, si bien es cierto que viene de una lesión y no rindió lo que queríamos, pero es un jugador que poco a poco agarrará el ritmo que queremos.

La suspensión de la jornada 11

Nosotros tenemos claro que no somos un equipo grande, lo justo es que se suspenda toda la jornada, porque si nos quitan tres jugadores en el caso de Harold, Nelson y Alex, son jugadores importantes en nuestro equipo, pero lo lógico y lo justo es que la Liga Nacional suspenda la jornada.

¿Hay desigualdad con este tema?

Claro que hay desigualdad, porque debe ser parejos para todos los equipos, somos miembros de la Liga Nacional y, por lo tanto, es justo que se suspenda toda la jornada. Ojalá no me suspendan por lo que estoy diciendo, porque aquí en Honduras uno no me puede hablar nada, pero creo que no es justo que solo los clásicos se suspendan con nosotros teniendo seleccionados de nuestro país.