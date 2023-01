Jack Baptiste explica por qué no regresó a Motagua y lo que significa jugar ahora para Olimpia

Lo que le ha sorprendido en Olimpia “Desde el primer día que llegué pues, aquí todo el mundo jala para un lado, los trabajos son muy intensos porque sabemos lo que representa Olimpia, aquí no se puede relajar nadie, saben el objetivo que se trazan campeonato tras campeonato y por eso trabajan de esa manera”.

¿En qué puesto lo utilizarán? “Yo puedo jugar de “5” y de mixto, el profesor me dijo que le gustaba más cómo jugaba de mixto y que me iba ir dando los tips para lo que él quería”.

¿Qué significa estar en Olimpia? “Comencé mi carrera en un grande y luego pasé a equipos denominados pequeños y bueno, la idea siempre fue trabajar de la mejor manera para volver a un equipo grande y gracias a Dios se me dio, vamos a aprovecharla de la mejor manera”.

Diferencias entre Olimpia y Motagua “Desde el complejo, ya es una diferencia muy grande a la de Motagua, llevo tres días y me he sentido muy cómodo y motivado para lo que viene. El cuerpo técnico tiene su propia ideología y vamos a intentar acoplarnos a ello”.

La charla con Troglio “El equipo ya ha trabajado una semana, yo llevo tres días de entreno. El primer día que llegué tuve una charla con él (Pedro Troglio) y me dijo cómo le gustaría que jugara, que en el transcurso de los días me iba a dar los tips de lo que iba a ocupar”.

La competencia en Olimpia

“Desde el momento que tomé la decisión de venir aquí sabía de la competencia que iba a haber, yo tomé esa decisión y vamos a venir a pelear por un puesto”.

Jugar Concachampions

“Es una motivación grande, sabemos que es un torneo internacional que todos quieren jugar, es una motivación extra y hay que dar el 100 por ciento en cada entrenamiento para llegar de la mejor manera”.

Opción de regresar a Motagua y otras ofertas

“Si tuve opción de regresar a Motagua o de ir a otro equipo, tomamos la decisión y estamos muy contentos de estar aquí, vamos a trabajar con todo para ponernos a la orden del profesor”.

¿Por qué Olimpia y no Motagua?

“Yo tenía seis meses de contrato con UPN, ellos llegaron a un acuerdo con Olimpia, luego hablaron conmigo y me gustó, por eso estoy aquí. Mi familia estaba muy alegre, porque saben el paso que he dado”.

¿Tu corazón a qué equipo sigue desde pequeño?

“Yo empecé en las inferiores del Marathón, uno de pequeño quería llegar al primer equipo, pero ya una vez pasando de ese equipo, la camiseta que me ponga la voy a respetar y ponerle con todo”.

Defender la camisa de Olimpia

“Muy contento y muy ilusionado por ponerme este escudo, sabemos lo que representa en Honduras, es el mejor equipo que hay, debemos tomarlo de la mejor manera y con la responsabilidad adecuada”.