Kevin López se pone exigente en Olimpia: “Sé la responsabilidad que conlleva cargar este escudo en el pecho y lo que se exige”

Kevin López es uno de los fichajes del Olimpia para el Clausura 2023. El exjugador del Motagua compareció con rueda de prensa donde habló de varias situaciones como el 4-0 que el Olancho FC les endosó en juego de fogueo.

“Después del primer partido uno se va entendiendo mejor con sus compañeros. Tengo mucho que aprender todavía de ellos, vamos bien”, dice el rápido futbolista merengue a la vez que asegura: “Ya he hablado con el profe, me pide trabajo y ayudar a conseguir los objetivos del equipo. Me pide ser intenso dentro de la cancha y la exigencia es así”.

“Hay molestia porque por mucho que sea amistoso siempre se quiere ganar, estamos en un club grande donde se exigen resultados. Existe la molestia de no haber podido sacar un buen resultado pero lo tomamos con tranquilidad, sabemos que lo importante es la liga. No se dio el resultado que queríamos, un 4-0 es feo pero lo tomamos con humildad, además, Olancho hizo un buen trabajo”, dice de forma concreta.