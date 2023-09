¿Se va? Javier Delgado rompe el silencio: “Yo me puedo ir en cualquier momento de Real España, aquí nadie está amarrado”

Por supuesto que se siente la diferencia. Aquí no existe una tranquilidad, aquí no estamos muertos de risa, por lo contrario andamos preocupados porque esto no es normal.

¿La incomodidad de trabajar así a usted lo ha hecho pensar en renunciar?

No, no, no, no. Pensar en renunciar no. Yo me puedo ir en cualquier momento de Real España, es un hecho, aquí nadie está amarrado o con una cinta. Aquí todos nos medimos por resultados. Así como me buscó la directiva para venir, así puede decirme que me hacen a un costado.

¿Usted no se va el 30 de octubre?

Son especulaciones de la redes sociales. Aquí lo importante es el beneficio del equipo; los jugadores, técnicos y directivos pasan.

El día que se vaya ¿qué le cree que le deja Javier Delgado al Real España?

Es difícil hablar de mí o de mi trabajo. Lps correspondientes son otras personas