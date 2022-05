Javier Portillo se sincera tras su salida de Olimpia :división con Lavallén, conflicto interno y su futuro próximo a sus 40 años

Javier Portillo tenía la ilusión de retirarse como futbolista profesional en el Olimpia, sin embargo, ahora vivirá una realidad alejado de ello al ser confirmado como una de las bajas de cara al Torneo Clausura 2021-22.

“Lastimosamente no me pude retirar en el equipo de mis amores, pero tengo que seguir”, reflexionó Javier Portillo en entrevista para Kairos.

El nombre de Portillo apareció en la lista de las futbolistas que no seguirá en el plantel, tales como Ever Alvarado, Rodrigo Rodríguez, Felix Crisanto, Eddy Hernández, Christian Altamirano, Johny Leverón, además del entrenador Pablo Lavallén.

“Mi mentalidad siempre ha sido dar todo, no defraudé y tampoco voy a defraudar al equipo que me de la posibilidad de que forme parte de ello, soy olimpista donde vaya, pero tengo a mi hija y ella come, estudia, necesita que esté pendiente de ella. Lastimosamente no me pude retirar en el equipo de mis amores, pero tengo que seguir”, reconoció.

Durante la conversación en vivo, ‘Pulgarcito’ no dio muchos detalles de los problemas interno, pero dejó en claro que cada quién es responsable del fracaso ocurrido.