Sin embargo, el entrenador costarricense dejó muy en claro que desde el nombramiento del árbitro Saíd Martínez para el clásico de este miércoles 14 de mayo, nunca estuvo de acuerdo.

Para Jeaustin Campos, quien todavía no ha renovado con los aurinegros, sentenció que los errores del pasado han sentenciado al encargado de impartir justicia.

CONFERENCIA DE PRENSA DE JEAUSTIN CAMPOS

Real España una mala presentación ¿Le faltó contundencia?

"En términos generales resume bien, sabíamos que el rival estaba obligado, es el campeón y no sería fácil. Logramos neutralizar a balón parado, no quise ser mezquino y un gol de otro partido inclinó la balanza. Nos paramos con mucha personalidad. Yeison estuvo un poco lastimado del tobillo, no es excusa la no titularidad. La primera tarjeta de Aparicio no era, la segunda sí".

"Con 10 tuvimos la valentía de esperar esos minutos finales, con el mayor de los respetos la moneda sigue en el aire. Tienen oficio y no nos vamos a confiar. Tenemos la esperanza y fe de revertir el marcador, hay un sabor no tan desagradable tras esta derrota. En nuestra casa y con nuestra gente, esperamos lograr ese resultado".

¿El árbitro fue poco localista?

"Lo primero, la interpretación es tuya, no pongas palabras en mi boca que no he dicho. Dos, no estaba de acuerdo con que Saíd fuera el árbitro. Ha pasado mucha agua por ese río y yo ni siquiera estaba aquí, no es algo que yo estoy pensando, es algo lo he visto y me han enseñado en videos".

"Para mí, no tenía competencia para pitar hoy, no digo que es mal árbitro. Como lo dije en 3 o 4 fechas atrás, todo puede pasar aquí. Tenemos que estar jugando con eso. Si hay que hablar con bases, la expulsión de Aparicio no era, la primera no era amarilla y después hay un penal clarísimo contra Mejía en el primer tiempo, lo que digo que si fuese al revés, sí se pita".

"Si éste señor tuviera constancia, yo digo está bien. Un jugador me dijo que él (Saíd) le había hablado a otro jugador que cualquier cosa él iba a pitar un penal a favor de Motagua y él lo escucho. Es un poco de incongruencia y eso da un poco de malestar. Lo de Mejía es un tamaño de la catedral y no hay discusión".

"Nunca diré que el árbitro influyó en el marcador, eso lo dirán ustedes. Pero las leyendas urbanas que ustedes mismos se han hecho son las que uno puede presenciar aquí, la gente sampedrana dicen que los capitalinos que siempre la misma historia... Yo no sé, pero sí lo he visto en algunas cosas".

"La afición no está llegando a llegando a los estadios y una razón sería eso. Al final siempre llegan los mismos, no hay una competencia leal, habló futbolísticamente hablando y eso quita un poco de emoción, en la final llegarán siempre los mismos y usted irá a una película que ya vio y vas a pagar un boleto, no lo creo, ese es el problema".

"Ahora estoy y probablemente mañana no esté. Eso me da malestar por la afición, perdimos bien y no tuvimos argumentos para decir que no perdimos en buena lid, ahora a esperar la vuelta. Ni me fijo en los árbitros, aquí los nombran un día antes. Lo dije, si alguien nos va a ganar que lo haga en buen lid y yo le estrecho la mano en la cancha, sino, seremos los campeones de corazón".