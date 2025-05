La junta directiva de la "Máquina" no ha perdido el tiempo de cara al segundo semestre del presente año e inició la barrida en la plantilla que no pudo obtener el título del Clausura.

El atacante sudamericano no pudo descollar en el fútbol centroamericano, no se ganó la titularidad y la junta directiva decidió no seguir el vínculo con el delantero.

Asimismo, DIEZ conoció que los extranjeros recientemente fichados están en la cuerda floja de cara al torneo Apertura y la Copa Centroamericana.

Mientras que el canalero Daniel Aparicio seguirá en el conjunto catedrático tras mostrar un gran nivel en los campeonatos que ha defendido los colores sampedranos.

Por otra parte, además de la renovación de Jeaustin Campos, Real España fichó al talentoso juvenil Nixon Cruz, goleador con el Honduras de El Progreso de la Liga de Ascenso.