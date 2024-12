Bengtson se desahoga tras perder la final ante Motagua y habla de su futuro con Olimpia: “no jugué nada”

Pocos minutos en el reciente Apertura 2024

Creo que en todo el torneo no jugué nada, si sumamos los minutos fueron como tres partidos. La verdad es primera vez que pasa eso, pero vamos a trabajar para lo que viene y primero Dios este nuevo torneo que viene sea mejor.

Mensaje al olimpismo

Yo siempre he estado. El problema es que no salió nada en este último torneo, no pude jugar mucho, pero me siento muy bien, con muchas ganas y vamos a seguir trabajando para lo que viene, esperamos que en este nuevo torneo se vengan muchos goles más.