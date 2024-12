Juan Flores, DT de reservas de Olimpia, revela primer pedido de Espinel y los jugadores que visualiza en Liga Nacional

LA ENTREVISTA

¿Qué opina del nivel de Dereck Moncada?

Es un muchacho que tiene un talento especial y tiene una potencia bárbara. A parte de eso, es una gran persona, es un muchacho que está ilusionado, que quiere alcanzar muchas cosas en el fútbol y seguramente lo va a lograr. Es un muchacho que se entrena bien, necesita más oportunidad, no sabemos qué es lo que viene para él, ojalá vengan cosas buenas y que pueda tener fuera de Honduras o aquí mismo.

Los futbolistas de Olimpia que podrían subir a primera

Ellos son jugadores de los que hemos visualizado que puedan estar en primera división. Uno se llama Ronald Polanco y el otro es Jefferson Castillo. Les gusta usar trenzas a los dos, son muchachos que Troglio los había visto. Seguramente con la llegada del nuevo técnico, tendrán oportunidad

¿Los defensas centrales son tarea pendiente?

Por supuesto, lo hemos hablado con la directiva, con Osman Madrid. Estamos tratando de encontrar buenos jugadores con buen biotipo, vamos a descansar una semana, iremos por la costa a buscar buenos prospectos, seguramente que vamos a tener buenos centrales, es el objetivo pendiente.

¿Qué significa para usted su primer título en reservas?

Yo me siento feliz, estoy en mi casa, en ningún lado voy a estar mejor, aquí nací, aquí estoy otra vez, le agradezco a la directiva, donde he estado me sentido bien, aquí estoy en mi casa, espero seguir mucho tiempo.