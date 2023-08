Jesús Yacamán, vicepresidente de Real España lo revela: el fichaje fallido, análisis sobre “Palomo” y, ¿adiós a “Buba” López?

Asimismo, el directivo confirmó que Alfredo Mejía no será fichaje del club y se mantendrá en el Levadiakos de Grecia. Además, contó la situación de Luis “Buba” López, al que no le cierran las puertas en la entidad sampedrana.

- CHARLA CON DIEZ -

¿Qué conclusiones sacan después de estos primeros partidos del equipo?

Siempre empezar ganando el torneo local es un aliciente. Después, tuvimos el partido internacional en Guatemala, donde jugamos buen primer tiempo, pero nos caímos en el segundo. Realmente no sé qué pasó, pero vamos a seguir trabajando, viene empezando el torneo, tenemos bastantes oportunidades de mejorar de lo que vamos a hacer en el torneo.

¿Dolorosa derrota de Real España?

No lo esperábamos, no tenía planificado eso, esperamos un mejor resultado, lamentablemente no se dieron las cosas en el segundo tiempo. Esto viene empezando, esperamos hacer cambios necesarios para retomar el camino y clasificar a Concacaf.

¿Cómo ha visto el funcionamiento de Michael Perelló?

Siento que los jugadores que están son los que han querido estar en el proyecto con nosotros, han estado en la pretemporada con nosotros, Perelló es un muchacho que tiene tiempo en el equipo, merece la oportunidad y ahora que se le está dando lo está haciendo bien.

¿Real España esperará a “Buba” López?

Hasta que se cierre el periodo de inscripciones en la Liga, pero no hay acercamientos con el representante del señor “Buba” López. Por los momentos no está en los planes y no hay comunicación con él.

¿Cómo sería un presunto retorno de “Buba” López a Real España?

Eso lo maneja el director deportivo Javier Delgado, él sabrá en ese momento cuando se presente (Buba López) o que análisis tomar, pero no tenemos información.

¿Le gustaría contar con “Buba” López?

“Buba” López es uno de los mejores porteros de Honduras y estar en el Real España es una garantía. Tenemos que apoyar a los que están, Perelló es el portero titular y Perelló nos va a hacer bien.

¿Se solucionó el tema de Alfredo Mejía?

Él viajó a Europa, no logró solventar los problemas de contrato que tenía con su equipo actual y hay una promesa para que un futuro regrese, pero, por los momentos quedaría descartado.