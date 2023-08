La tabla de posiciones de la Copa Centroamericana de Concacaf: ¿Cómo quedó ubicado Olimpia y cuántos clasifican?

En el grupo C aparece el Real España de San Pedro Sula, que cayó anoche en su visita al Comunicaciones, lo que lo ha dejado en el último lugar de la tabla.

En el grupo B se ubica el Olimpia de Pedro Troglio, que no pasó del empate 1-1 ante el CAI de Panamá en Tegucigalpa. Los blancos se quedaron con un punto y son segundos en la tabla, donde lidera el Real Estelí de Nicaragua, equipo que superó al Xelajú.

En la Copa Centroamericana hay cuatro grupos de cinco equipos y los primeros dos avanzarán a la ronda de cuartos de final que se celebrará del 26 de septiembre al 5 de octubre.

Las semifinales y partidos de repechaje a la nueva “Concachampions” serán del 24 de octubre al 2 de noviembre. La gran final se jugará del 28 de noviembre al 7 de diciembre. Todos serán eliminatorias a ida y vuelta.

Resaltar que al final de la fase de eliminación directa, los semifinalistas y los dos ganadores del repechaje (seis clubes en total) avanzarán a la renovada Liga de Campeones Concacaf de 27 clubes.

TABLA DE POSICIONES DE LA COPA CENTROAMERICANA

GRUPO B

1. Real Estelí: 3 puntos

2. Olimpia: 1 punto

3. CAI: 1 punto

4. CD FAS: No ha jugado aún

5. Xelajú: 0 puntos

GRUPO C

1. Comunicaciones: 3 puntos

2. Diriangén: No ha jugado aún

3. Herediano: No ha jugado aún

4. Águila: No ha jugado aún

5. Real España: 0 puntos

GRUPO D

1. Motagua: 3 puntos - Diferencia de goles de +5

2. Alajuelense: 3 puntos - Diferencia de goles de +1

3. San Miguelito: No ha jugado aún

4. Olancho FC: 0 puntos

5. Verdes FC: 0 puntos