Jhon Jairo López, entrenador del Honduras Progreso, estalla contra el arbitraje: “Es infame, estoy al borde de la renuncia”

Agregó: “Yo creo que he sido una persona íntegra desde que llegué en el 2019 he trabajado con las uñas, los árbitros me han quitado, hoy Raúl Castro se equivoca, quiero hacerlo públicamente, no estoy sacando el paraguas porque por algo vamos de último. Yo siempre he sido bien respetuoso, estoy al borde de renunciar o que me echen por los malos resultados. ¿Qué le hacen a los árbitros en la Liga Nacional de Honduras? Yo me voy a ir, tengo una familia que mantener, estoy trabajando con las uñas, no he llegado a un Olimpia, Motagua”.

El cafetero agregó que su equipo no fui inferior ante el Marathón y aseveró que Raúl Castro no va a poder dormir de forma tranquila ante el presunto error en el Yankel Rosenthal.

“En los equipos a los que he llegado me tocado remar siempre atrás hacia adelante en contra de todo. Nos quitan la ilusión de sumar un punto que al menos para el descenso hubiera sido importante. Yo no sé si hay algo en contra de Jhon Jairo López o de Elías Nazar o de Honduras Progreso. No fuimos inferiores al partido, fuimos un digno rival, al frente teníamos a un Marathón que dirige un gran Salomón Nazar, pero no nos merecíamos irnos con las manos vacías, no lo veo justo”, espetó el entrenador del Honduras Progreso.