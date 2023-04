Jhon Jairo López se sincera: el posible descenso del Honduras Progreso y las finales que vienen: “Esto para mí no es nuevo”

Con la presión que se puede vivir un tema del descenso, tenemos la esperanza de saber que quedan tres fechas que son tres finales. Esperemos que los jugadores entiendan eso para salir de este bache que hemos vivido durante todo el torneo, yo sé que no va a ser falta para nosotros, pero también para la Real Sociedad va a ser difícil, tiene partidos complicados contra Motagua, el mismo Real España que juega hoy, finaliza con Marathón en el Yankel. Así que, no la tiene fácil. Seguramente la gente hace los números y, si Real Sociedad gana todos sus partidos se salva del descenso y automáticamente se clasifica de tercero.

¿Estos partidos y posición le quitan la paz?

Decirte ‘no’ es mentirte, no es fácil asumir un descenso, vivirlo día a día, más cuando no se dan los resultados, pero llevamos muchos años en esto, es el pan de cada día para nosotros, éstas tres fechas las tenemos que jugar a tope, con una intensidad y un sentido de compromiso alto, esperamos sacar los puntos porque tenemos dos partidos en casa que sería importante ganar. El juego de visita, en el papel, es uno de los equipos más asequible, pero eso en el papel, la realidad en el campo es otra.

¿Cuál es el estado anímico de los jugadores previo a estos partidos?

Me siento con esperanza y fe que se ha trabajado bien. Hoy lo viste tú en el entrenamiento, simplemente darle esa seguridad y confianza al grupo, porque sé que por ellos pasa la presión, no es fácil. Y más cuando tenemos un equipo muy joven, la mayoría no ha vivido el tema del descenso, yo para bien o para mal los he vivido, esto para mí no es nuevo”

¿Por qué un equipo que está siendo bien dirigido se encuentra en estas circunstancias?

Una cosa es jugar con la nevera llena y la nevera vacía. Si nos remontamos a la historia del fútbol, equipos tan grandes como River Plate y Juventus han bajado, uno se pregunta por qué, cuando son estructuras muy sólidas, pero cuando entras en la dinámica de perder y perder y con la sombra del descenso, la idea no le fluye fácil a los jugadores, el equipo juega bien, genera opciones de gol, pero llegamos a la hora de concretarlos y fallamos.

¿Cómo se ha venido trabajando en la parte mental?

Se ha venido trabajando en la parte mental, con un psicólogo, con Abder Molina se ha trabajado esa parte dándole confianza y control al jugador para que se olvide esto, esperemos que todo esto sirva. No hemos tenido un momento lucido así como la he tenido Real Sociedad, esperamos tenerlo en algún momento y llegar a la última fecha con opción de pasar este percance y no descender.

¿Quién se equivocó para que el equipo esté en esta situación?

Aquí nos equivocamos todos, sobre el culpable primero lo encabezó yo desde la parte técnico-táctica. Seguramente nos faltó la elección de los buenos jugadores, nosotros no tenemos un presupuesto como lo tiene Olimpia, Motagua. En algún otro momento teníamos la ilusión y esperanza, tenemos deficiencia y algunos problemas, todo esto es dedicado en el afán, en la premura. Aquí los jugadores, junta directiva y yo tenemos culpa de lo que ha pasado. Aquí nadie se va a salvar, si el equipo desciende.