Jhon Jairo López se retracta y reafirma su compromiso con Real Sociedad... ¡seguirá siendo su técnico!

El director técnico colombiano Jhon Jairo López no soportó la impotencia de sumar ante el Génesis su quinta derrota al hilo y en plena conferencia de prensa renunció a su cargo en la Real Sociedad de Tocoa.

No obstante, horas después y cuando la tensión bajó, se comunicó con la dirigencia de los tocoeños y les reafirmó su compromiso con la institución para lo que resta del torneo.

DIEZ conoció que Jhon Jairo López ha decidido continuar dirigiendo a los tocoeños, a pesar de haber perdido un duelo directo por entrar a la fase final del campeonato hondureño.

“Yo no voy a buscar culpables, yo lo único por lo que acepté la invitación a la rueda de prensa es porque a partir de hoy ya paso mi carta de renuncia a la institución, creo que me han dado mucho, hoy me voy triste porque al final queríamos avanzar más, pero no veo cómo sacarle un rendimiento al equipo”, dijo Jhon Jairo en conferencia anoche.