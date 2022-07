Johnny Leverón no esconde nada: habla de su salida inesperada del Olimpia; ¿qué hará una vez que se retire del fútbol?

‘‘Muy diferente, completamente, con más experiencia, más tiempo y creo que de alguna forma para mí ha sido de mucha bendición toda mi carrera y oportunidad que he tenido en cada club me he dejado las puertas abiertas’’.

‘‘Sabemos que no somos un club favorito y eso lo tenemos que entender. He estado en clubes (Motagua, Real España, Marathón y Olimpia) donde el primer objetivo es el título, ahora estoy en un club de formación, de muchos jugadores de experiencia y que tenemos que amalgamarlos más, junto con la idea del profesor (Héctor Castellón). En general será una temporada de luchar, de pelear y de dar más, así partido a partido seremos favoritos’’.

‘‘Sí, pero créeme que pesó todo, los detalles, cada condición y no solo la condición económica, condiciones como dices tú: mantener a mi familia en Tegucigalpa, tenerlos un poco también con mayor estabilidad estudiantil, que mi familia esté en casa. Lógico, allá estaría más cerca de mi familia en San Pedro Sula, pero también hay muchas condiciones que creo que parte de la Universidad, del interés, el cariño que me han mostrado desde un inicio fue clave’’.

‘‘Tal vez fue sorpresivo, pero a la vez sabemos que Dios me tiene paso a paso en sus planes, aunque nosotros como humanos tenemos nuestros planes, pero los de Dios son perfectos y debemos seguirlos. Creo que en este momento, en esta etapa de mi carrera no estaba este plan inicialmente, pero tomé esta decisión con la mayor experiencia, con el mayor sacrificio y con mayor entrega’’.

‘‘Me estaba despidiendo del profesor Pablo Lavallén y después, lástima, me llegó la noticia, pero he aprendido a ser profesional y a entender que el fútbol es así: un día estás arriba y el otro afuera, como en ese momento’’.

‘‘Dolió salir porque no me lo esperaba. La verdad que en ningún momento me lo esperaba, ni en la idea más remota pasaba ese momento, pero también sé que las instituciones tienen que ver sus propios beneficios, sus planes a corto y largo plazo y si el beneficio era de ellos, que prescindieran de mis servicios, pues bienvenido sea’’.

¿Le hubiese gustado retirarse en Olimpia?

‘‘Sí, hubiese sido bonito continuar, realmente no hay posibilidad de volver, pero no sé si pasará en un futuro, pero sí me hubiese gustado seguir y en cierto momento, ese era el plan, se habló con ellos, pero todo está en los planes de Dios’’.

¿Siente que se ha quedado en el corazón de los olimpistas?

‘‘Espero que sí, muchos de los aficionados me mostraron cariño y respeto. Les digo que me entregué en cada partido y entrenamiento. Así que espero que sí y de todo corazón le agradezco al aficionado olimpista’’.

Frases

No cierra la puerta a la Selección de Honduras

“Para todo jugador profesional es un sueño estar en la Selección y representar al país. Si me toca estar, lo haré al máximo como siempre lo he hecho”.

Valores y estudio

“Cada uno de mis padres son maestros retirados y todas las amistades de mis padres son maestros. Eso me ha ayudado a tener la facilidad de hablar y estoy con un proyecto de volver a integrarme a los estudios. Voy a buscar una carrera y también estoy con proyectos de clases de inglés”.

Sueños cumplidos, pero le falta uno

“He cumplido muchos sueños y tú has estado en toda mi carrera, he estado en la Sub-17, Sub-20, Sub-23 y he sido capitán en cada una de las selecciones. He tenido la oportunidad de estar en los 4 equipos grandes y he sido un referente. Solo me falta la cereza del pastel, la Copa del Mundo”.

Su defecto

‘‘Intentar querer saber todo, pero muchas veces lo vemos como un defecto’’.

¿Alguna vez se mareó con la fama?

‘‘Yo no lo veo así y hace unos días tuve esa plática. Lo veo como alguien que era joven y que viví momentos muy rápidos en mi carrera, pero no creo. Siempre he tenido los pies puestos sobre la tierra’’.

Sus datos

Debut en Motagua 19 abril 2009: Estadio Morazán: Marathón 6 Motagua 3. Entrenador: Juan de Dios Castillo.

Johnny Leverón en Motagua Clausura 2008-2009: 3 juegos; Apertura 2009-2010: 11 juegos, 2 goles; Clausura 2009-2010: 9 juegos, 1 gol; Apertura 2010-2011: 12 juegos, 1 gol; Clausura 2010-2011: 16 juegos, 1 gol, campeón nacional; Apertura 2011-2012: 8 juegos; Clausura 2011-2012: 9 juegos, 1 gol; Apertura 2012-2013: 14 juegos, 3 goles. Resumen: 82 juegos, 9 goles, 1 título

Johnny Leverón en Marathón Clausura 2014-2015: 15 juegos, 1 gol; Apertura 2015-2016: 3 juegos; Apertura 2017-2018: 17 juegos, 1 gol; Clausura 2017-2018: 20 juegos, 3 goles, campeón nacional. Resumen: 55 juegos, 5 goles, 1 título

Johnny Leverón en Real España Apertura 2018-2019: 20 juegos, 2 goles; Clausura 2018-2019: 14 juegos, 2 goles. Resumen: 34 juegos, 4 goles.

Johnny Leverón en Olimpia Apertura 2019-2020: 18 juegos, campeón nacional; Clausura 2019-2020: 12 juegos; Apertura 2020-2021: 16 juegos, campeón nacional; Clausura 2020-2021: 18 juegos, 1 gol, campeón nacional; Apertura 2021-2022: 10 juegos, campeón nacional; Clausura 2021-2022: 15 juegos. Resumen: 89 juegos, 1 gol, tetracampeón nacional.