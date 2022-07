Keosseián responde las críticas sobre los fogueos con equipos de ascenso: “Lo importante es cómo llegues porque la obligación es lograr el título”

- LA ENTREVISTA-

La Pretemporada: “Estamos terminando ya. Nos falta el juego de hoy y el sábado jugaremos contra Honduras Progreso. Hemos hecho pretemporada muy buena diría yo para el equipo”.

“Hay chicos nuevos que se están incorporando y tratando de adaptarse, pero estamos bien y vamos a buscar hacer muy bien las cosas”.

Fogueos con equipos de segunda división: “¿Quién dice eso? Los trabajos de preparación son así, no interesan los resultados, interesa que el equipo vaya tomando ritmo y en eso estamos. Si ganamos por poco o goleamos no me interesa. Lo importante de esto es la recta final - cómo lleguemos al final del campeonato- porque la obligación es lograr el título y nosotros trabajamos para eso”.

Mario Martínez responde a las críticas de Carlos Pavón: “Yo no necesito un gafete para ser un líder”

Covid-19 en el equipo: “Si hay, pero es poco, siempre hay que tener cuidado porque el virus sigue. En líneas generales hemos hecho una buena tarea y nos sentimos listos para lo que viene”.

Adaptación de los fichajes: “Los refuerzos están bien han llegado en buena forma y están aportando; ellos en su totalidad han adquirido un compromiso. Los últimos que llegaron que Bayron (Rodríguez) y Clayvin (Zúniga) tienen poquitos días y los he notado con mucha entrega”.