Ex árbitro expulsado de Honduras sale en defensa de Héctor Rodríguez y manda mensaje a la Comisión de Arbitraje

“Pido que recapaciten. Soy testigo de lo que se vive en Honduras, le pido al señor Benigno Pineda y Oscar Velásquez, ya me dañaron mi carrera y no dañen la carrera de otro compañero . Héctor Rodríguez solo vino a este país a ganar dinero a este país para darle de comer a sus hijos. Ustedes fueron árbitros y en nombre de Oscar Navarro y demás compañeros les pedimos que recapaciten”.

Así comenzó diciendo Leiva, junto a la terna que pitó el amistoso entre Olimpia y Comunicaciones el domingo en Carolina del Norte.

También fue un poco más allá al recordar el tiempo que tiene Rodríguez de dirigir en el balompié hondureño y la Concacaf.

“20 años de carrera no es así no más que se hace. Para formar un árbitro cuesta mucho, pero para borrarlo es fácil. Comisión Nacional de Arbitraje ya no le hagan más daño al arbitraje. Héctor Rodríguez no hizo nada malo, solo vino a ejercer su trabajo y para estar en física y llegar bien al torneo. Él vino a enseñarle a los árbitros amateur que anhelan una experiencia”.

Héctor Rodríguez fue suspendido del arbitraje hondureño por incumplir reglamentos internos de la Comisión de arbitraje, y con la prohibición que no puede dirigir en Liga Nacional, ni Liga de Ascenso.