Futbolista del Olimpia sale al paso tras conocer el castigo interpuesto al árbitro Héctor Rodríguez: “Creo que es injusto”

El delantero colombiano del Olimpia, Yustin Arboleda, es uno de los futbolistas que mayor controversia a tenido con los árbitros en la Liga Nacional, donde ha sufrido varias expulsiones.

Previo al inicio de este torneo Apertura, el futbolista se dio su tiempo para analizar su carrera y la situaciones que lo han llevado a ser excluido de los terrenos de juego.

“Ningún árbitro del fútbol hondureño durante los seis años que tengo, puedo decir que me ha expulsado por decir una mala frase o palabra soez. Mi carácter y mi forma de vivir los partidos me ha traicionado en algún momento, lo he reconocido porque como humanos nos vamos a equivocar”, dijo en entrevista en Tigo Sport.

El jugador cafetero fue un poco y considera que más allá de la calentura que se puedan vivir en los partidos, él no les guarda ningún rencor.

“Sin han habido árbitros que me han hablado, yo soy enemigo de ellos, trato de respetarlos. Obviamente uno quiere que se reparta justicia de la manera más adecuada para ambas partes”.