Jonathan Bornstein, héroe para Honduras en 2009, aterrizó en suelo catracho: ¿por qué fichó por el Vida?

Representa mucho. Creo que tengo una conexión única con las personas de acá. A mí personalmente me representa mucho porque en el pasado me dieron mucho cariño. Ahora yo quiero regresar eso.

Busqué información, hablé con el dueño, con el entrenador, hablamos de las temporadas pasadas, me gustó el proyecto que tenía y las personas con quienes me estaba comunicando.

Estábamos en contacto siempre, esperaba llegar a Honduras y con la ayuda de mi representante, me puso en contacto con Luis Cruz, de ahí llegamos a un acuerdo para estar acá. Además, firmamos por un año.

Desde que hice el gol, siempre he recibido muchos mensajes de la gente hondureño. En cada octubre que pasa, cada año me demuestran mucho amor.

Ir creciendo como persona y jugador. Hace muchos años, en aquel partido contra Costa Rica anoté ese gol para Estados Unidos, pues, desde ese momento he tenido mucho cariño con la gente hondureña, quería estar acá, conocer la gente y el país.

¿Después del Vida, se retira del fútbol?

No puedo decir eso, uno nunca sabe cómo el cuerpo va a durar. Me voy a esforzar al 100% de los años que me queden.

¿Cuál es el objetivo principal a su llegada al Vida?

La meta es ganar un campeonato, el equipo ha estado peleando, tal vez les faltó algo en las últimas temporadas y creo que puedo aportar con mi experiencia.