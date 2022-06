Jonathan Núñez: “Este torneo lo pongo en un espejo grande, fue mi consolidación con Motagua”

Creo que ningún joven quiere perder a su madre tan temprano, creo que a cualquier joven le impacta y más a mí porque era la persona más apegada a ella y tenía un gran amor y un gran cariño hacia ella que a donde iba ella iba yo, entonces creo que me impactó demasiado pero ya con el tiempo uno no olvida las cosas pero tiene que madurar y seguir adelante.

El fallecimiento de mi madre fue lo que más me impactó, pero creo que eso me dio la fuerza para seguir adelante y cumplir mi sueño.

Tuve una infancia muy tranquila en donde me inculcaron mucho el estudio. Creo que desde pequeño fui una persona muy estudiosa, luego se me dio esto de jugar al fútbol, lo empecé desde la escuela y hasta llegar al colegio fue que tomé la decisión de ponerme más serio, de querer ser futbolista y luego me fui con 15 años para Motagua.

Siempre tuve buenas experiencias, buenas experiencias en reservas, creo que me acoplé muy bien, no recuerdo haber pasado ningún mal momento, creo que solo fueron cosas buenas. Tal vez solo que a veces iba caminando al entreno pero eso es sacrificio, si uno quiere llegar lejos creo que tienen que pasar esos procesos.

Yo siempre iba con la ilusión. Cuando uno va a un equipo grande y empieza en las reservas creo que la ilusión es llegar, estar en el primer equipo y jugar, creo que ese fue mi anhelo desde que me dijeron que iba a estar en Motagua y eso es lo que me propuse yo desde que salí de mi casa.

Me sentí muy bien, creo que llegué como que ya tiempos estuviera ahí porque me adapté rápido porque llegué e hicimos un colectivo contra primera y ya luego el profe (Diego) Vázquez me vio y me subió al primer equipo.

Siempre tranquilo, solo pienso que si agarro la pelota lo voy a hacer bien y creo que me autoexijo yo mismo. Si agarro la pelota lo tengo que hacer bien, si hay un pase malo comienzo a entrar en duda, por eso trato de asegurar el pase. Ya al momento de pisar la cancha yo todo queda atrás, solo me enfoco en el partido y en hacer las cosas bien.

La verdad que es muy buena nuestra relación. Creo que es una relación muy sana la verdad. Siempre jugaba con ellos, nos reuníamos, de repente íbamos al campo, entrenábamos entre la familia. Desde pequeño me inculcaron que debía jugar con gente más grande para cuando me tocara salir a otro lugar no tuviera miedo.

Sí, claro. Creo que ellos son mis consejeros, son las personas que pasan pendientes, aconsejándome cada día, me dicen que disfrute esto del fútbol y que me divierta con responsabilidad que es lo que me han dicho siempre desde que estoy pequeño y que más ejemplo quiero que ellos dos.

A Motagua llegué con 15 años, me mandaron de la familia de los Palacios, el papá de los Palacios tenía un equipo acá en La Ceiba y con 15 años me mandaron a hacer una prueba allá y yo ya iba listo con todas las maletas porque yo tenía la fe que eso es lo que quería y fui por mi sueño y gracias a Dios se me dio y me pude quedar en el equipo.

Uno se tiene que motivar uno mismo. Creo que el fútbol es más que trabajo, creo que si no te esforzás no vas a llegar a nada, es lo que me ha caracterizado por esforzarme para salir adelante y seguir mejorando como persona y jugador.

Ese proceso fue algo que me ayudó mucho a mejorar, muchas experiencias que vivimos, solo nosotros que estábamos ahí lo sabemos y creo que eso sirve mucho para meditar, para prepararse mucho más. No nos ajusta con entrenar las horas que entrenamos, creo que tenemos que a pelear a cosas muy grandes porque te enfrentabas a otros equipos que están formados desde pequeños y eso es algo que hace falta en Honduras, creo que falta una base, que lo básico desde pequeño ya lo sepas, eso me ayudó mucho a mejorar y ya después de ese Mundial me exigía mucho más porque sabía que no me ajustaba con lo que hacía.

Muy feliz, creo que cualquier jugador joven quisiera estar dentro de una cancha jugando una final, más que contra Olimpia son los clásicos, los clásicos no podes perderlos. Me sentí muy alegre y emocionado.

Me dijo que estaba sumando minutos, tenía que ganarme el puesto, que no me quedara solo con estar sumando minutos, que tenía que pensar en cosas grandes.

Creo que yo me puse una meta cuando llegué a Motagua, yo soy muy autoexigente y trabajaba muy bien, por lo que decía si no debutaba a esa edad yo me venía para mi casa y venía a estudiar. Dios me ha bendecido de una manera muy grande la verdad.

Me sentí muy bien, por eso sentí tranquilidad porque ya había jugado en el estadio, cuando estaba en las inferiores acá, ya había jugado en ese estadio y creo que no era una cancha desconocida, entonces por eso me sentí tranquilo y era a puerta cerrada, me hubiera gustado que hubiera afición.

Yo venía trabajando muy bien, solo me decían que siguiera trabajando, desde que me decían que siguiera trabajando yo sentía que mi momento iba a llegar, no sabía cuando iba a llegar pero yo sabía que mi momento iba a llegar y yo solo me preparaba. Cuando Diego me dijo que iba a jugar me sentí muy bien, me sentí tranquilo, porque ahí mismo me dio la confianza y me dijo que estuviera tranquilo, que hiciera lo que venía haciendo en reservas porque no era nada de otro mundo. Debuté y creo que lo hice de la mejor manera.

A pesar de que no se dieron los resultados, ¿Cómo valoras ese momento?

Una parte feliz pero por otra triste porque no era lo que queríamos, no era lo que buscábamos pero esto es fútbol, uno tiene que aprender de cada error, de cada derrota. No es bueno perder pero de las derrotas uno aprende muchas cosas y creo que me ayudó mucho también.

¿Estar en esa Selección te abrió las puertas a la Sub-23 que clasificó a los Juegos Olímpicos?

Los profes miran el trabajo y creo que uno trabaja para estar en la selección y creo que yo trabajaba, cada partido que jugaba sentía que tenía que hacerlo de la mejor manera para poder estar ahí, porque para estar en la Selección tenés que andar bien en tu equipo para poder ir a la Selección y creo que esa también era otra motivación.

Volviendo a Motagua, ¿Cómo tomaste que Diego Vázquez te diera más minutos en la temporada siguiente?

Lo tomé con mucha tranquilidad, creo que ya había hablado conmigo, que estuviera preparado y siempre estuve preparado para el momento en que me ocupara. Ya después con la confianza que él me daba ya fui madurando cada día, ya fui agarrando más cancheo, ya perdiendo el temor de equivocarme y todo eso, en ese aspecto estoy muy agradecido con Diego Vázquez por darme la oportunidad.

¿Algún partido de ese campeonato que recordés en especial de ese torneo?

Fue en Danlí contra Real de Minas en donde marqué mi primer gol. En ese partido Diego me dijo que tenía que hacer eso, que tenía que ser más agresivo a la hora de ir para adelante y solo de eso me acordaba. Se me dio la posibilidad de anotar y él me felicitó de una forma como que ya presentía eso y me lo recalcó iniciando el partido.

¿Hubo alguien a quién recordaras tras anotarle al Real de Minas?

Claro que a mi mamá, solo a mi mamá recordaba y como te decía a mi hija, ya que en ese momento que marqué gol ella me estaba viendo y no me daba cuenta.

¿Cómo asimilaste el hecho de marcar gol en primera división siendo tan joven y vistiendo la camiseta de un grande?

Me sentí muy bien, muy alegre. Luego de que terminó el partido le hablé a mis hermanos que había anotado un gol y me dijeron que ya lo habían visto, que estaban muy orgullosos la verdad y yo tenía una alegría enorme que se me estuvieran dando las cosas tan rápido.

¿Qué te dijo Diego Vázquez después del partido?

Diego después del partido me felicitó, me abrazó y me dijo que no era nada del otro mundo, que era lo que él me decía que hiciera y que estaba muy contento porque había anotado.

¿Cómo valoras esa temporada en donde tuviste mayor protagonismo?

Quiero más, cada día quiero seguir aprendiendo, esto es un paso, un solo paso nada más y la verdad que quiero seguir ganando muchos más torneos con Motagua y me voy a preparar mucho más para aprender más y seguir adelante cada día.

Tokio 2020, una oportunidad para enfocarse en mejorar

Volviendo a la Selección, ¿Cómo te sentiste al disputar el Preolímpico de Guadalajara en 2021?

Muy feliz, porque como te digo me pasaron las cosas tan rápido y creo que me preparé para esto, me preparaba muy bien para esto, para mi equipo y creo que Dios me abrió una gran puerta como llegar a la Selección. Llegar a una Selección con grandes jugadores como Kervin Arriaga, Edwin Rodríguez, que era con los que tenía que pelear posición y creo que me adapté muy bien y luego terminé jugando de titular junto a ellos.

¿Hubo algún momento difícil en ese proceso clasificatorio?

La verdad que no recuerdo ningún momento amargo, porque ese torneo creo que el equipo anduvo muy bien, muy comprometido y con las ganas de ir a los Juegos Olímpicos. Creo que no tengo ningún momento amargo, ningún momento triste de eso.

¿Cómo describís la tarde en la que consiguieron la clasificación a Estados Unidos?

Esa tarde fue muy alegre, lo recibí muy tranquilo, entré de cambio en ese partido y ese partido fue el más exigente que tuvimos, porque fue uno de ida y vuelta en donde los dos equipos estábamos peleando por ir a los Juegos Olímpicos.

¿Qué sentiste cuándo el árbitro pitó el final decretando la clasificación de Honduras?

Sentía mucha alegría y solo me dieron ganas de hincarme y darle gracias a Dios por este gran logro que habíamos obtenido y seguir adelantó, solo pensar en el siguiente partido. Esa noche la disfruté al máximo y los días que venían me estaba preparando para la final.

¿Cómo viviste la final ante México?

Lo viví muy ansioso, con ganas de entrar pero el equipo creo que estaba muy bien, pero uno afuera te digo que me picaban las patas por entrar a ese partido (entre risas), tenía unas ganas enormes de poder jugar pero el profe es el que decide, él es el que manda.

¿Sentiste que Honduras mereció ganar ese partido?

Claro que sí, fue un partido muy parejo que cualquiera lo podía ganar. El que menos se equivocara era el que iba a ganar ese partido.

¿Dónde estabas y que sentiste al ser convocado a los Juegos Olímpicos?

Estaba acá en Sambo Creek, mi pueblo. Ese día me dieron vacaciones porque no podíamos jugar con los equipos, creo que estaba en mi casa yo y luego me fui para la playa, porque fue un domingo, todos los domingos acostumbro a ir a la playa a correr o a estar con mis amigos y llevé el teléfono, pero se me descargó de tanto que miraba si ya habían dado la lista (ríe). Regresé a la casa y entrando recibí una llamada del gerente de Fenafuth diciéndome que ocupa que firme unos papeles porque era menor de edad, estaba convocado para los Juegos Olímpicos. Lo tomé con mucha tranquilidad, arreglé mis cosas, fui a buscar a mi padre para que firmara los papeles, los firmó y luego llamé a mi familia, fui con ellos y les dije lo que había pasado y gracias a Dios me habían elegido para ir a los Juegos Olímpicos. Yo también les dije que todo esto era gracias al apoyo que me habían dado, que no los iba a defraudar e iba a hacer las cosas de la mejor manera.

¿Cómo fue el momento en que emprendieron el viaje a Japón?

Ese viaje no se lo deseo a nadie (entre risas), ese viaje es largo pero creo que uno disfruta, el salir ya ver otro panorama, tu mente ya cambia, ya pensas de otra manera cuando visitas esos países, ya pensas que querés ir a jugar, a salir y creo que disfruté el viaje con cada uno de mis compañeros.

¿Qué recordás del día del debut frente a Rumania en Kashima?

Recuerdo que ese día el profe tenía que dar la lista, quedaban dos afuera y esos dos iban a esperar por si se lesionaba uno. Creo que nervios la verdad, yo sentía que había trabajado bien y creo que me estaba preparando para el partido aunque no lo jugué pero estaba preparado para cualquier cosa.

A pesar de no lograr los resultados deseados, ¿Cómo valoras haber estado en unos Juegos Olímpicos?

Cada derrota, cada proceso que pasas, te ayuda a mejorar. Te va bien o te va mal siempre hay cosas por rescatar y siempre hay cosas por mejorar, creo que estar ahí me ayudó a mejorar cada día. Si me esforzaba más tenía que hacerlo aún más porque sentía que no me gustaba lo que hacía todavía, tenía que esforzarme más y aún así lo sigo haciendo cada día y ahora creo que estoy recibiendo los frutos de mi trabajo.