Sus números: Motagua se ha convertido en el cliente favorito de Jorge Benguché, ¿a cuántos goles llegó en Liga Nacional?

“Allí entra la afición y la gente, me di cuenta de cómo son las cosas, ahora me enfoco en seguir trabajando y no hacerle caso a eso”, dijo en la Mesa Redonda de Cinco Deportivo.

Y es que Benguché tuvo la oportunidad de salir al extranjero pero en ambas oportunidades, Portugal y Uruguay, no le fue nada bien. “El viaje a Portugal fue una alegría inmensa, aprendí mucho, pero no iba bien, salí en medio de la pandemia, tenía dos meses parado, no fui con ritmo. Allá solo entré a jugar y no se me daba, por ahí iba la cuestión”, explicó.

Con su doblete al Motagua, el jugador llegó a 58 goles en la Liga Nacional de Honduras en 145 juegos, la mayor parte de sus goles convertidos con la camiseta del Olimpia y bajo la tutela de Pedro Troglio.