Pedro Troglio se desahoga: “Me encantaría estar donde está Motagua, me duele el alma no estar en Concacaf”

Troglio admitió estar feliz tras el triunfo sobre el máximo rival, haciéndolo contra “un equipo que ha dado un paso adelanto y dejado muy bien al fútbol hondureño”. El argentino rescata que a pesar de la eliminación en la Liga de Campeones de Concacaf , el equipo no quedó golpeado, pues antes también habían ganado 4-1 al Vida .

Y agregó: “Volvimos a demostrar que tenemos plantel para jugar los dos torneos. Agarramos en una mala noche al Atlas y le hicimos cuatro goles, ellos nos agarraron en una mala noche y nos hicieron cuatro. Esto es fútbol, pero nosotros estuvimos a la altura, por eso los que hablan (prensa) acá no tienen ni idea, ni idea, de fútbol, por eso es la bronca. Hay que tener cuidado con las críticas severas, yo creo en las críticas sanas, y aquí solo hay críticas de mala leche”.

“Hoy le ganamos al cuartofinalista de la Champions de Concacaf y supuestamente nosotros somos un desastre, que quedamos en octavos y que Motagua es un fenómeno... entonces nosotros le ganamos a un equipo fenómeno. Tengo mucho respeto por Motagua, me parece un equipazo, siempre nos ha dado batallas y lo felicito por donde están, solo que creo que han sido bastante injusto con nosotros”, lanzó Pedro Antonio.

’El Rulo’ criticó la excesiva ambición del aficionado catracho por la competencia internacional, pues el técnico expone que al parecer a los fanáticos ya no les importa el torneo local, algo que era prioridad cuando llegó por primera vez en 2019.

“Para el hondureño ya no existe el torneo local, entonces es el fútbol hondureño es una ‘porquería’. Hace cuatro años cuando llegué la prioridad era torneo local y ahora es que no sirve. Tenemos que unirnos más, hay muchas cosas por mejorar, es normal que te toque perder con determinado equipo que tiene una estructura enorme. Me parece que nos lastimamos desde adentro en el fútbol hondureño”, declaró Troglio.