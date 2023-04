Con otro clásico y en Semana Santa: Así se disputará la jornada 15 del torneo Clausura 2023 de la Liga Nacional

En Tocoa, Real Sociedad enfrentará el sábado al Victoria, mientras que Honduras Progreso recibirá en casa a los Potros de Olancho FC, que está buscando quedarse con el segundo lugar en la tabla del Clausura 2023.

PARTIDOS DE LA FECHA 15

Olimpia vs Real España

Vida vs Motagua

Marathón vs Lobos

Real Sociedad vs Victoria

Honduras Progreso vs Olancho FC