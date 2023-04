¿Por qué no juega Juan Vieyra? Palomo Rodríguez responde tras el triunfo del Real España y habla del festejo con Rocca

El volante argentino no es titular en el equipo sampedrano a pesar de su calidad y en conferencia de prensa le consultaron al técnico aurinegro por qué el volante sudamericano no vio acción.

“Juan no juega porque no lo veo para jugar. No se dio el partido para que entrara. A él le ha costado todo el campeonato, se le ha dado la vuelta por derecha, izquierda o delantero, no es que no ha tenido posibilidades de jugar. Hoy buscamos otra cosa, jugar con dos referentes de área y desbordar. En fechas anteriores tratamos de elaborar juego y ahora intentamos hacer daño con un juego más directo”, respondió el Palomo Rodríguez.

Y agregó sobre el tema: “Juan tiene mucho para darnos, nosotros esperamos mucho de él. La gente lo pedía, pero no se dio el partido. No es un jugador que nos desagrada, para nada, como entrenador me encantaría que todos los jugadores de buen pie estén en cancha, pero aveces el equipo necesita de otras características y este fue el partido. Es por ese hecho nada más”.