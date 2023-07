Jorge Herrera tras tomar la presidencia de la Liga Nacional: “Tenemos que cambiar el esquema de los años 60’s”

El gran problema de los estadios es que no todos son de Fenafuth o de los equipos, algunos pertenecen a los estados o alcaldías municipales y hay que buscar convenios para mejorarlos, pero lo qué hay que buscar es darle la seguridad al aficionado para que pueda ir con confianza a los estadios tanto en la parte física como en otros aspectos. Debemos buscar mecanismos para regresar a las familias.

En el fútbol siempre va a haber trabajo en todos los tiempos y siempre va estar la obligación de cualquiera que llegue a junta directiva de la Liga Nacional de seguir trabajando para modernizar, esa es una constante que no se debe perder.

Lo primero es modernizarla, no es posible que nos estemos reuniendo para temas prácticos de funcionamiento del día a día. Lo ideal es poner a una persona que administre la Liga a fin de que cuando los equipos hagan solicitudes dar respuestas rápidas y efectivas. Este es nuestro primer compromiso y primera actividad. Hoy se nombró una comisión de modernización buscando las mejores prácticas de fútbol en países que tengan algunas características símiles a las nuestras.

Así mismo quiere innovar los métodos antiguos, involucrarse más en los temas de la Federación tomando en cuenta la buena liga que tenemos y no descarto jugar en su momento con 11 o 12 equipos.

¿Cómo ve jugar con más equipos?

Es una posibilidad, el tema está en la mesa de discusión y no se descarta que en mediano plazo se inviten más equipos ya sean 11 o 12.

¿Es difícil que suceda?

No para nada. Solo hay que estudiar las condiciones físicas (estadios) y económica de la Liga Nacional.

¿Habrá más presencia de la Liga en la federación porque cuando hay un fracaso con ellos repercute en la liga?

Yo creo que en el fútbol hay altos y bajos, tal vez este no sea el mejor momento para la selección, pero sin duda alguna, tenemos una buena liga que podría contribuir a la selección mayor para que vayamos mejorando.

¿Su punto de vista en el tema Platense?

No conozco la resolución que salió en su contexto. Solo vi la parte dispositiva y no puedo pronunciarme de fondo porque no la conozco.