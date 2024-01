Jorge “Puchulín” Serrano está enamorado de Tegucigalpa, el panameño revela a quién considera referente en Motagua

“Es nuestra referencia adelante, me gusta que mi compañero ahora esté de vuelta, es nuestro goleador y vamos con todo por un triunfo”, comentó Serrano. “Esperamos el sábado dar espectáculo en el campo”.

Jorge Serrano fue preguntado si ve diferencias entre el fútbol panameño y el hondureño, y ‘Puchulín’ no tiene dudas al respecto y asegura que en Honduras, “es fútbol físico, a veces rápido, bien intenso y es el fútbol que me gusta, ahora me toca acoplarme y mostrar de qué estoy hecho”.

“Panamá está pasando por un gran momento en Selección, como en clubes también, pero otra cosa es la liga. Creo que la liga acá está mejor, más profesional, la cancha que es lo primordial, se nos lesionan muchos jugadores allá en Panamá, la liga allá está progresando de la mejor manera, creo que la de Honduras está haciendo las cosas mejor y ya lleva años en esto”, agregó.

El volante, de 26 años, considera muy importante el tema de los campos de fútbol. “Lo que pasa que las canchas de Panamá casi todas son sintéticas, eso lesiona mucho las rodillas, son cosas que están viendo, ojalá eso mejore. Acá te cuidan mucho de las lesiones”.

Serrano está encantado con su vida en la capital hondureña. “Todo muy lindo, me gusta mucho Tegucigalpa y voy a disfrutarlo cada momento”.

Por último, ‘Puchulín’ Serrano habló sobre una posible apuesta con su compatriota Carlos Small, la referencia al ataque del Real España. “Todavía no hemos hecho nada, pero sí va. Esperemos a ver qué dice él”, cerró el delantero panameño del Motagua.