Emilio Izaguirre lo revela: ¿Se queda Rubilio Castillo y cuántos jugadores más fichará Motagua para el Clausura 2024?

¿Solo es un fichaje o varios?

El cuerpo técnico quiere un lateral izquierdo, no hay en el mercado, solo tenemos una plaza de extranjero, sino toca apostarnos por jóvenes de las reservas, esa es la idea, formar nuestros jugadores para el futuro.

¿Se rescindió el contrato?

Él no está fuera de Motagua, estamos negociando otras condiciones, se le ha ofrecido eso, esperemos que sea de beneficio de las dos partes.

¿Para que se integre al presente campeonato?

Ayer se le habló, estamos siempre positivos que todo sea beneficio para el club.

¿Cuál es la postura de Rubilio Castillo?

Es difícil, no quiero entrar en detalles, no quiero hablar, la postura es que se la ha hecho un ofrecimiento muy bueno, porque no quiero entrar en detalles de la operación, no es ético, esperemos que sea parte del equipo.