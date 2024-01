Diego Vázquez habla del clásico ante Real España y los fichajes que faltan en Motagua ¿Está “Droopy” Gómez para ser titular?

Diego Vázquez también reveló para cuándo espera tener claro si se contará o no con Rubilio Castillo y también opinó sobre el retorno de Agustín Auzmendi.

Nosotros venimos de jugar muchos partidos, nos paramos poco tiempo, si bien no jugamos amistosos, prácticamente veníamos con ritmo, mantuvimos lo del torneo pasado.

¿Definido el 11?

No hicimos un buen primer tiempo porque cometimos errores, si bien llegamos al arco contrario, cometimos dos errores individuales muy marcados, eso nos costó mucho, al final sí tuvimos para ganarlo, pero prácticamente regalamos un tiempo.

Debut de los extranjeros

Creo que fue bueno, manejaron bien la pelota, Jorge Serrano provocó un penal clarísimo, pero no puedo hablar nada porque por ahí me multan, pero era una jugada que me parece era para cobrar.