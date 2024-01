Said Martínez sobre la polémica de Iván Barton en el México-Honduras, el gafete VAR y desafío por dirigir en Copa América y Mundial

Said Martínez aprovechó el momento para hacer un análisis de su carrera, los desafíos que se vienen y aprovechó para pronunciarse sobre el tema de la polémica que causó Iván Barton en el México vs Honduras.

Ya no es una situación personal sino lo que dice la regla FIFA. Yo estoy seguro que en esta eliminatoria se darán ese tipo de situaciones, FIFA es muy exigente con el tiempo a agregar y ahora se exige que se tiene que dar tiempo adicional por: lesiones, tarjetas rojas, por penales, goles y son situaciones que la gente no se ha empapado de eso. Si doy cinco minutos de descuento y cae un gol, si expulso a alguien tengo que agregar el tiempo exacto que se ha perdido en esa jugada.

Cuando estamos en los partidos no nos damos cuenta de lo que va a repercutir en nuestras carreras y el 2023 me ha abrazado con esas sorpresas. Jamás imaginé una invitación para dirigir en Arabia, pero nos llegó y lo tomamos con la mayor seriedad. Eso partido no hay que hacer ningún escándalo y hay que hacerlo bien. Esperamos que en este 2024 se den nuevamente.

Las mejoras continuar siempre se dan, no he dirigido un partido perfecto en el que diga que he quedado satisfecho con el trabajo. Cada partido lo vuelvo a ver y veo los errores de posicionamiento, una tarjeta amarilla que se me escape. La mejora continua nos va a ayudar.

FIFA trabaja sin respetar de donde eres, sino que tu capacidad hable en la cancha. El ser de la región no no creo, sino el desempeño.

Hemos crecido bastante, ya no sólo repunta el nombre de Said Martínez a nivel internacional, está un Melvin Matamoros que está en sus últimos partidos y con gran legado, Óscar Moncada que se retiró y no se le dio la repercusión, pero fue un gran árbitro. Tenemos árbitros de mucha experiencia y otros que viene repuntando como Selvin Brown que viene haciendo bien las cosas, Nelson Salgado.

Sí, 2023 me ha sorprendido bastante. Si alguien me hubiera dicho si lo esperara, quizás un 20% de lo que me ha pasado, estoy contento y empezamos este 2024 con buenos augurios ya que viene Copa América, Juegos Olímpicos y poder representar a la Concacaf en estos eventos importantes.

Como hondureños nos vimos afectos, ¿Vos como árbitro cómo lo viste?

Yo no hablo del trabajo de mis compañeros sino de situaciones generales porque de eso habrá un instructor que se lo diga. Cuando yo lo vi me generé mis propios criterios que me van a ayudar a mí a cómo enfrentar este tipo de situaciones. No puedo generar un tipo de comentarios si lo hizo bien o mal.

¿Hubo contrariedad a tus conocimiento de árbitro y tus sentimiento de hondureño?

Cuando son árbitro te vuelves un juez y ya la parte de sentimiento sí, pero está la parte de la regla y es la que prevalece.

¿Te ha tocado estar así en una situación complicada en polémica?

Sí, siempre, yo creo que si revisamos en internet en los diarios van a ver que mi carrera ha estado envuelta de muchas polémicas y éxitos, pero eso es lo que nos va formando. Si compartamos el Said Martínez de hace cinco años, no soy ni la sombra.

¿Crees que se debe educar al jugador para no sufrir en la eliminatoria?

No solo pasa por el jugador sino que no nos empapamos del juego en el que estamos metidos y no se sabe que regla es. Recuerdo que una vez que no se amonestó a un portero, todo mundo dijo que debía ser expulsado, pero nadie sabía que en la tanda de penales se eliminan las tarjetas y eso significa que no nos estamos educando, no leemos y así nos atrevemos a generar un comentario o polémica de algo que no sabemos porque las reglas van cambiando.

¿Y las polémicas de las manos en la finales?

Lo de las manos en FIFA son una situación subjetiva y queda siempre a la interpretación del árbitro.

¿La Comisión de Disciplina te puso en advertencia?

Yo no soy para entrar en debate con nadie, yo lo que hice fue dar una explicación, no le contesté a nadie. Me hicieron una pregunta sobre lo que hice y eso fue lo que dije, pero lo que diga x o y a mí no me interesa.

¿Les afecta a ustedes que un técnico los critique?

Me afecta que haya gente que no tenga nada que comer, eso sí. La gente que lucha con enfermedades y está luchando en incongruencias con la vida, esas cosas me confunden, pero alguien opine de mí no.

Cuéntanos sobre el gesto que tuviste con el niño en silla de ruedas.

Lo hice sin querer llamar los reflectores, el niño se acercó a mí con el papá y me dicen que quieren una foto conmigo, yo les dije que sí y me dijo que era fans mío, nos tomamos la foto y dije que les iba a reglar las tarjetas al final del partido.