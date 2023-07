José Escalante revela la verdadera razón por la que llegó a Motagua y aclara la polémica con su fichaje

El volante zurdo se sintió atraído por el interés que le mostró el entrenador Ninrod Medina y no pudo rechazar la oportunidad de jugar en un equipo grande del fútbol local, lo cual le da más posibilidades para ser convocado a la Selección Nacional , siendo este su “último tren” para llegar a la H.

Lo que siento es mucha responsabilidad por lo que está atravesando el club, Motagua está necesitado de títulos, lo que a mi motiva ya que soy una persona de retos. Sé que no será fácil por mi pasado, y que la afición es exigente.

Primero comenzó todo con la intención de regresar al país, lo hablé con mi familia, los últimos años estuve en Canadá separado de mi familia y no había sido fácil. Al final se tomó la decisión de volver y siempre está la ilusión de venir a un equipo grande. Hablé con Ninrod y desde el primer momento me mostró interés, sabía que podía aportar al equipo por el estilo de juego, la idea del mismo tanto táctico y futbolística, así como el proyecto.

¿Por qué dejaste el extranjero? ¿sentiste que estabas perdido del radar de la Selección?

Estuve los últimos ocho años entre Estados y Canadá, más que todo fue por la familia, iniciamos un nuevo proyecto por lo que la intención es estar cerca de ellos. Y estar un equipo grande es imposible que un jugador en Honduras diga que no, también sé que es mi último tren para la Selección. Estar compitiendo cada fin de semana donde el técnico te ve en la liga local tenés más posibilidades.

Explicános la polémica que sucedió con el Cavalry cuando Motagua anunció tu fichaje.

Fue más que todo falta de comunicación. El Cavalry ya tenía todo acordado para hacerlo oficial, el papeleo estaba listo, de lo contrario no hubiese viajado a Honduras, pero cuando Motagua lo anunció (el fichaje) la afición empezó a preguntar que cómo era posible que se enteraran de ello por medios internacionales, que no habían comunicado nada y los empezaron a atacar, ellos se lavaron las manos sacando el comunicado y defendiendo sus derechos. Me molestó porque quien se ve mal es el jugador, todos creían que yo tenía dos contratos, pero ya estoy habilitado para jugar con mi pase internacional, solo estoy esperando que inicie el campeonato.