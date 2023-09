José Valladares explica porqué son ausentes Ramiro Rocca y Luis Buba López en el cuadro titular del Real España

¿Cómo están los momentos con el grupo ante los altibajos? Esto no es de ponerse a llorar sobre la leche derramada, hay que ver qué es lo que viene, lo que tiene este club, tiene cosas muy importantes, a veces no es cuestión de que uno ponga justificaciones ante el resultado, pero en los partidos que nosotros hemos venido desarrollando, el primer juego contra el Águila (Copa Centroamericana), no hemos tenido un equipo, donde este grupo que queremos armar para jugar por diferentes razones, ya en el partido contra el Olancho teníamos el mismo equipo, pero después en el partido contra Victoria teníamos cuatro bajas y defensivas ante este partido.

Real España no está lejos de la zona de liguilla, tiene la opción de meterse por el título. Es que esta competencia da esa posibilidad, ni el Victoria que está abajo de nosotros está eliminado, sin posibilidades de ser campeón, es diferente cuando usted gana un campeonato europeo, por ejemplo en el fútbol español: Real Madrid está allá y el que va en 10 está lejos en cuanto a la puntuación, entonces es difícil por que no es una competencia en donde el que va en primer lugar será campeón, sino que le da el espacio y el equipo de nosotros tiene jugadores para salir de esta racha y para pelear el campeonato al equipo que se venga.

No es porque uno quiera hacer esas modificaciones, sino porque dos jugadores están lesionados y dos tenían sanción, entonces se acumuló ese problema, pero que al final usted ve que fuimos agresivos. Anotamos tres goles y como consecuencia de esa agresividad no hubo tanto respaldo atrás para poder sostener el resultado.

Entonces no quiere decir que con Real España, con las condiciones y con la calidad de jugadores que tiene, no tengamos esa posibilidad de ganar el domingo y no vamos pensando en quitar el invicto a ningún equipo. Vamos pensando en que tenemos un nivel para mostrarlo y que podemos jugar de tú a tú al equipo que se nos pueda presentar.

¿Cómo planificar un partido ante un equipo que parece invencible, ya casi 20 partidos sin perder en Liga Nacional, por dónde pasa el triunfo el domingo? Tengan 20 partidos, tengan los que tengan, este es un encuentro de 90 minutos, donde independientemente el recorrido que traigan, tenemos el nivel para poder revertir esto y yo siempre, no le tengo miedo a ningún tipo de competencias, me tocó enfrentar a Estados Unidos en donde nunca había dejado de ir al Mundial y ¿cómo íbamos a hacer nosotros? Lo dejamos fuera.

¿Por qué Ramiro Roca no es titular con el Real España?

Fue titular en Tocoa y lo expulsaron, entonces no podemos decir. Inició la pretemporada con una lesión, no podía arrancar en la competencia y todo este tipo de situaciones en el día a día que ustedes están aquí, sería bueno que se informe a la opinión pública para que la gente se dé cuenta el por qué tal y cuál cosa.

Entonces, salió de suplente y metió tres goles en un partido, salió de suplente en el otro entonces metió dos y después sale de titular, por eso no me voy aburrir de decir que el jugador más importante de un equipo que no gana es el que no juega, entonces al final de las competencias, al final de los 90 minutos, todo mundo sabe por qué se ganó y por qué se perdió. Antes de los partidos, nosotros en la parte técnica tenemos que tomar decisiones y esas son buenas si ganamos.

¿Y el caso de Buba López?

Perelló venía haciendo bien las cosas y es verdad que había un número de goles considerables dentro de su portería antes de que regresara Luis, pero yo analicé, estaba del otro lado y pude ver de que un error, de que él fue consciente ante la UPN y de ahí... Y Luis pues igual, tuvo su oportunidad en Tocoa y salió expulsado.

Es ahí donde queremos nosotros que la gente pueda entender de que hay cosas que no es por que uno quiere, sino que son circunstancias de los juegos, en el cual al final tenemos a Perelló, a Onán, Brayan, tenemos porteros para jugar, pero el que ha venido haciendo cola ha sido Perelló, por tanto, sale expulsado Luis, tiene que jugar él.

En el partido contra el Olancho y ganamos. Ahora sé que tendría la posibilidad de darle continuidad por lo que hizo, de repente las cosas no le salieron bien, pero no porque nosotros quisimos, simple y sencillamente es el fútbol. Ahora tomaremos la decisión de quién será el portero para el fin de semana.

¿Tiene contemplado a Buba y Roca para el clásico ante Olimpia?

Por los momentos están contemplados todos, tenemos un plantel de 23 jugadores, al final el 11 es de acuerdo a lo que vayamos viendo, estamos esperando a los que andan con la Selección y mañana se integran.

Después empezamos a ordenar al equipo de acuerdo a la idea que tenemos por que al final podemos tener al jugador figura, pero ese tiene que sudar los 90 minutos del partido.