Joshua Vargas se sincera: Su inactividad, sobrepeso y su apuesta con Honduras Progreso

Sensaciones de llegar al Honduras del Progreso: “Me siento muy alegre de estar aquí y de trabajar con el profe (Jhon Jairo López) que ya había trabajado con él en Platense”.

La pretemporada de los Rivereños: “Cerramos una gran pretemporada de los siete partidos amistosos que hicimos ganamos cinco y empatamos dos. Me gusta que el equipo tiene juventud y experiencia. Esperemos primero Dios que demos la sorpresa durante el torneo”.

Su regreso tras la inactividad: “Sí, me quede sin jugar el torneo pasado por decisión propia y en el suceso emprendimos un negocio. Sin embargo, ya estamos de regreso con el fútbol. Ahora mismo me siento bien voy avanzando de poco a poco. El entrenador me ha dado la confianza y espero ayudar al equipo en el torneo”.