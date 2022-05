Juan Obelar tras golear al Victoria: “Dimos un paso, pero no hemos ganado nada; sabíamos que sacaríamos un buen resultado”

El equipo hizo un gran partido. Dimos un paso, sí, pero no hemos ganado nada, pero no está definido. Quedan 90 minutos que serán iguales de difíciles que hoy. El equipo se entregó al máximo, algo que hicimos hincapié que en esta clase de partidos hay que jugarlo con mucha intensidad, ellos lo asumieron y asimilaron muy bien. Estamos claros del poco descanso que habrá, pero también estamos claros de que aún no se ha ganado nada.

Nadie pensaba que iban a ganar por tanta diferencia...

Ustedes capaz que no, nosotros estábamos claro que íbamos a sacar un buen resultado. No sé si por cuatro goles, pero estábamos muy convencidos por la manera en que se ha entrenado en los últimos días. Se les llenó de mucha información, mucha, del rival; hoy realizamos muchas jugadas de laboratorio que salieron, alguna terminó en gol y otra no, pero sabíamos cuáles son las debilidades del rival, así como las nuestras. Dimos un paso, pero todavía no está definido nada.

¿Qué significaría para usted una hipotética semifinal ante Real España?

Sería adelantarnos mucho, estaríamos faltándole el respeto a Victoria que es un gran equipo, por algo terminó en tercer lugar. Nosotros seguimos creyendo en nosotros. El viernes por la mañana viajamos, y a estar metidos en el juego de vuelta. Victoria tenía la localía y son fuertes allá.