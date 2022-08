Juan Obelar, muy crítico tras la derrota del Marathón: “Los jugadores durante la semana nos muestran otra cosa”

Tras seis jornadas disputadas, el club verdolaga es sexto en la clasificación con apenas siete unidades y acumula cuatro partidos consecutivos sin poder ganar. A eso se le agrega que no ha podido conocer el triunfo en los clásicos.

*CONFERENCIA DE PRENSA

¿Qué está pasando en Marathón?

Primero es difícil de analizar cuando te quedas con un hombre menos y en seguida viene el gol. Se hace complicado de analizar y más ante un gran rival, dimos ventaja pero bueno hay que continuar.

Su opinión sobre el arbitraje en el derbi sampedrano

Trato de no hablar del tema arbitral, pero la verdad no me detengo en temas de los árbitros.

El manejo de estos partidos en la parte psicológica de estos futbolistas, ¿les está costando más que otras veces?

El tema psicológico nosotros creemos que no hay problema. Al jugador del Marathón no le falta nada, ellos viven para esto, para el fútbol. No deberían de tener ninguna clase de inconveniente. Hoy habíamos cambiado el sistema, habíamos comenzado con una línea de tres porque sabíamos que ellos por afuera son fuertes y después pasó la expulsión, se tuvo que armar un 4-4-1 y nos vimos superado, esa esa la realidad, más allá que teníamos un hombre menos el Real España hizo un buen partido.