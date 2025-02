“Siempre con nuevas metas, propósito y hemos empezado bien el torneo en los primeros lugares. Hay una manera nueva con el profesor para implementar las cosas que quiere para el equipo y llegar al punto que él quiere que el equipo esté”.

Y añade: “Siempre motivado para demostrarle al profe que los que estamos aquí estamos capacitados. Edrick viene haciendo bien las, pero el profe dijo que todos empezamos de cero y la oportunidad siempre está. Ahorita viene una seguidilla de partidos y hay que estar preparados porque en cualquier momento se da la oportunidad”.

En cuando a lo dificultar de poder desbancar a Menjívar de la titularidad. “Con Edrick hace ocho años hemos entrenado juntos, el pasó lo mismo que antes estaba Noel y Donis delante él, pero cada uno tiene que pasar ese proceso de esperar su oportunidad y la portería de Olimpia es complicada, pero hay que estar preparado”.

¿FUESTRA NO TENER MINUTOS EN EL OLIMPIA?

Alex Güity confirma que en su momento le pasó factura y se frustró no sumar minutos con el equipo y ahora que retornó a Olimpia tras su paso por el Victoria espera tener más participación.

“Uno quisiera jugar y estar en la Selección, pero vamos poco a pocos y no llegar a ese punto de frustrarme o enojarme, sino que venir cada día y realizar los entrenamientos e irme tranquilo para la casa”.

Y recuerda que: “Mi meta es estar en la Selección, pero eso solo jugando se logra estar. Vamos paso a paso, yo tengo contrato con el Olimpia, trato de no desesperarme y vivir este proceso. Ya me pasó de estar pensando en el futuro y eso me frustró. Ahora espero estar tranquilo”.

Olimpia se medirá al medirá al Inter de Miami, duelo que les genera un sueño de poder estar frente a Leo Messi, considera el mejor jugador del mundo.

“No se lo puede creer uno y está esa oportunidad de jugar contra el Inter, profe sabrá como manejar ese tema. Todos los compañeros venimos a entrenar pensando que vamos a entrenar y hay que estar preparados”.