José Mario Pinto, atacante de Olimpia: “Es un sueño poder enfrentar a Messi, el mejor jugador del mundo”

“Estoy muy feliz, he trabajado muy bien, he mejorado en lo físico, estas cuatro jornadas nos han venido bien. Vamos sumando y estamos peleando en los primeros lugares”, acotó.

“Tal vez es algo que mis compañeros y todo jugador quiere y sueña, el salir al extranjero, hemos venido haciendo bien las cosas, pero eso ya está fuera de nuestras manos, toca tener paciencia y seguir trabajando y mejorando y cuando se de la oportunidad, se abran las puertas y todo se de espero aprovecharla”, afirmó.

Pinto dice que no sabe si pedirle la camiseta a Leo Messi. “Quién diría poder jugar contra Messi, lo tomo con tranquilidad, igual es una oportunidad de mostrarse, pero lo primordial es ayudar al equipo porque nosotros jugamos a ganar. Mis amigos me dicen que me le pegue ahí a Leo, lo de la camiseta no se va a saber porque me imagino que todo mundo (va a quererla)”.