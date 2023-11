Keosseián en su regreso a Honduras: El mejor jugador que tuvo en Marathón, su momento más triste y ¿estuvo cerca de dirigir la H?

Yo cuando me fui le dije a Orinson que para los 100 años iba a estar y bueno me vine dos cumpleaños antes que justo coincide con el final del torneo. Estoy muy contento porque se siente el cariño de la gente de Marathón.

Keosseián explicó que está más fuera que adentro de la dirección técnica, pero no descarta un día regresar al equipo que se ganó su corazón en Honduras, eso sí, lo haría solo en caso de emergencia.

¿Qué significa para usted Marathón?

Marathón es parte de mi vida y la de mi familia. Aquí viví muchos momentos, más allá de los títulos, pasé muchos momentos muy lindo. Te cuento hace un año que me fui y prácticamente todas las semanas me comunico con la gente de Marathón. La comunicación es constante.

¿Qué ha representado para Manolo ser el técnico más ganador de Marathón?

La verdad eso lo dejo en segundo lugar, lo de haber ganado esto o lo otro, a mí lo que más me importa es el cariño que el equipo me tiene a mí y el que yo le tengo al club. Me emociona estar aquí en el aniversario.

¿Cuál es el título que más recuerda con Marathón?

El que no olvido fue el que le ganamos a Real España en el Morazán con gol de Mario Berrios. Ese momento me marco y seguramente a todos los

Marathones. Me recuerdo de todos los detalles y mi hijo estaba en ese partido.

¿Quién fue el mejor futbolista que dirigió en Marathón?

No te puedo decir uno porque en Marathón desde mi llegada hasta el último torneo que dirigí han pasado enormes jugadores.

¿Y si le pido tres?

Mario Berríos sería uno, pero no te puedo decir más porque fueron muchos.

¿Qué futbolista siempre quiso tener en Marathón y no lo logró?

En aquella época que llegue Marathón tenía los mejores jugadores Tyson Núñez, ‘Pando’ Ramírez, Emil Martínez, Mario Berrios, Mauricio Sabillón, Marvin Chávez, Carlos Will Mejía, Óscar ‘Pescado’ Bonilla y muchos más. La lista es larga.

¿Hay algún jugador que usted trajo y lo defraudó?

De haber sí hubieron varios que no dieron el ancho, pero lo que rescato es que todos se entregaron porqué Marathón es un equipo muy especial, bastante sufrido, un equipo nacido en barrio, pero eso sí, todos terminaron queriéndolo.

¿Cuál fue la final que le dolió perder?

Fue esa contra Olimpia en penales porque terminamos los dos partidos empatados. Recuerdo muy bien al gran ‘Bombero’ Ramírez tuvo para liquidarlos y se la tiró a las manos al portero.

¿Cuál era el técnico que más lo complicaba?

Primero fue Chelato Uclés, luego Edwin Pavón, ‘Primi’ Maradiaga, Marito Zanabria fueron muchas batallas duras.