¡Manuel Keosseián sorprende! El técnico de Marathón medita no retirarse del fútbol: “tengo mis presiones”, ¿se queda en Marathón?

Bueno, les tocará finalmente jugar en Choluteca. “Donde se fijen, vamos a ir”, responde el entrenador uruguayo.

Al recordarle que cuatro equipos se juegan la clasificación, que acá el que parpadee pierde. “Je, je, je, ¡sí!. Es bravo, yo te diría que algunos ya están clasificados, -están todos pegaditos en la tabla- pero Olancho ya está clasificado y después habremos tres para cuatro lugares. Somos conscientes que dependemos de nosotros, entonces esa es una ventaja que llevamos al rival, nosotros ganando los dos partidos estamos clasificados y eso juega a nuestro favor”, calcula el entrenador.

¿Cómo está el grupo? “Muy bien, Vega -Luis- que no estuvo para el partido anterior, se está recuperando, están todo a la orden”.

Obviamente, Marathón, al igual que los equipos en contienda, tienen como objetivo clasificar y si se puede cerrar en la mejor posición posible. “Lo primero clasificar y luego no solo por el hecho de hacerlo, sino que buscar la mejor posición posible, quiere decir que si ganamos los dos partidos, no hay mejor forma de comenzar ese repechaje, más que nada por eso es importante”, analiza.

Algunos equipos tienen un nivel superior en las vueltas regulares, pero la liguilla es otro torneo. “Es correcto. Justo hablábamos con el plante hoy que por el formato que hay en Honduras hasta el sexto tiene posibilidades de ser campeón. Quizá en otras ligas el primero es el campeón y no hay chance para el sexto, que termina con un puntaje muy atrás y en cambio acá, es que si se termina entre los mejores seis se tiene la posibilidad de ser campeón”.

¿Lo veo positivo? “Je, je, je, por como estamos con Marathón ahora sí, pero cuando he terminado en primer lugar y con mucha ventaja, dije, ´podíamos haber terminado ahora y ser campeones´, pero ahora nos beneficia a nosotros y quienes estamos peleando por esa posición”, menciona.

Es algo que se ha dado ya, no siempre el que gana las vueltas regulares resulta campeón. “Recuerdo que la última vez nosotros terminamos creo que en quinto lugar y llegamos a la final donde perdimos por penales”, -estuvieron cerca-, “más que cerca, se perdió por definición de penales, quiere decir que, fijate cómo será el fútbol, que en este formato no llegás a ninguna final, pero luego cerrás bien y al final podés ser campeón”, reflexiona.

Es conocido por todos que después de este torneo usted no seguirá en el fútbol, ¿cómo vive esta última experiencia?, hay sentimientos encontrados, veo mucha unidad entre los jugadores y usted cuando celebran un gol, ¿qué puede decirnos sobre esto?

“Estamos muy conectados, pero vos sabés que esto del fútbol es cambiante, hoy digo una cosa y mañana puedo decir otra, capaz que no me retiro, no sé, porque tengo presiones también de la familia, ¡que tenés que seguir!. No digo en Marathón, sino seguir en el fútbol, o sea, yo soy muy cambiante, así que voy de un lado para el otro, así que no se sabe”, revela.

¿Pero no es que le ha llegado ofertas de otro lugar?

“No, no , no, para nada, pero es que me he sentido tan bien volviendo a dirigir, estuve un año y medio sin dirigir y dije ya estoy; me costó un poco el arranque , pero ahora que estoy dirigiendo lo pienso y digo que me he sentido mejor física y mentalmente así que no doy por descartado nada”.

¿O sea que estaba aburrido cuando dijo eso?

No es que estaba aburrido, sino que había pensado. Para mí es como una vitamina el fútbol, no digo con esto que sí, pero como decía el gran maestro Chelato: ´Nunca se sabe´, así que vamos a ver”.