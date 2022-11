Emilio Izaguirre, director deportivo del ciclón: “Motagua tiene que tener dos equipos ‘A’ para la Liga y Concacaf”

Emilio Izaguirre llegó al campamento de Motagua dejando de lado los tacos y el uniforme de juego, ahora lo hará desde la dirección deportiva y ya va identificando varios problemas en el corto tiempo que tiene de trabajo.

El nuevo directivo de los azules compareció en rueda de prensa este día para dar su punto de vista de lo que está sucediendo en el torneo del campeón nacional.

“Esto no es nada nuevo para mí. Yo conozco desde la primera piedra de la entrada hasta el último árbol en la sede, conozco todo lo que representa Motagua, todos los jugadores que han pasado por aquí, de los directivos y de todo tengo un conocimiento amplio y eso me ha facilitado las cosas. Para eso me preparé, ya dejé de jugar y ahora estoy enfocado en este proyecto y esperemos en Dios que todo salga bien”, comenzó diciendo.

Luego aduce que una de sus metas es la preparación de buenos jugadores. “Tenemos que preparar atletas de alto nivel y de buen rendimiento desde las ligas menores, reservas y que lleguen a primera y que tengamos estable al equipo con la venta de jugadores. La preparación no solo tiene que ser futbolística sino que académica, porque eso hay que exigirle a los chicos”.

Emilio Izaguirre llegó a la sede porque está arropando a los jugadores luego del momento malo que están viviendo y él, con toda su experiencia adquirida, es una voz autorizada para hablarles.

“Estamos trabajando en el apoyo al cuerpo técnico porque ellos me abrieron las puertas y estamos trabajando aquí en la sede y hablando con los chicos, motivándolos porque en estos momentos cuando sos jugador y cuando uno pierde no quiere que nadie le diga nada. En las redes todo mundo critica y habla mal, todos somos malos y es difícil y se tienen que motivar, no siempre se va a ganar porque habrá momentos difíciles”, asegura.