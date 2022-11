Presidente de Motagua se pronuncia: Futuro de la ‘Tota’, gestionan el regreso de dos ex, el pasillo y ¿Auzmendi interesa?

Entre otros temas, en esta amplia entrevista con DIEZ, el jerarca de los azules reveló que sí está pensando en solventar el problema de Rubilio Castillo con el club chino Nantong Zhiyun FC ya que tras recibir una demanda fue suspendido por FIFA. Además, confirmó que están hablando con Kevin López y que el argentino Agustín Auzmendi claramente es un jugador apetecible.

LA ENTREVISTA:

Después de un 4-0 contra el archirrival Olimpia, ¿cómo está el entorno del Motagua?

Sinceramente nada bien. No hay nadie conforme, no hay nadie tranquilo, nadie que crea que es un accidente del fútbol esto, es realmente preocupante y no solo el 4-0, sino el partido contra Olancho, el empate ante UPN que íbamos ganando 2-0 y nos empatan a dos y obviamente el equipo viene mal. La pérdida contra Olimpia (en Concacaf) no es que haya una justificación, pero había 11 jugadores intoxicados en ese partido y creo que fue el detonante más preocupante de todos, cinco de ellos jugaron con fiebre, se perdió 1-0 en un partido bastante parejo, pero en ese momento teníamos mucha confianza con el equipo y de ahí se fue perdiendo.



Estamos trabajando en recuperarla porque sabemos que tenemos un buen equipo, que es un plantel competitivo, pero hay una caída anímica. Hay que trabajar duro y ver qué se saca de esta situación. Pero conformidad no hay con nadie porque no es que porque estamos en segundo lugar estamos tranquilos.

¿Horas después del 4-0 terrorífico contra Olimpia qué pasó entre los jugadores?

Los jugadores se reunieron y hablaron entre ellos, se dijeron sus cosas, no sé qué fue lo que terminaron hablando, pero es importante la reacción de ellos. Y en la cena, el capitán Marcelo Pereira habló con el cuerpo técnico también y nosotros hoy hablaremos con el cuerpo técnico porque ayer no quisimos en caliente todos los temas, y no estamos hablando de cortar a nadie, sino de recuperar al equipo, pero sí hay inconformidad y al mismo tiempo una molestia muy fuerte de lo que ha pasado.