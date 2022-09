Manuel Keosseián se encuentra firme con Marathón: “Yo no abandono el barco y menos en las situaciones difíciles”

Un mensaje para los aficionados... Quiero aprovechar para pedirle disculpas a la afición del equipo por el entre dicho que tuve con algunos. No merecen ninguno ni los que insultan porque son incusa de Marathón, pero la gran mayoría que quiere al club y que lo apoya aquí está. No estuvo bien lo qué pasó y yo no me sentí bien después del partido. Es el momento de estar todos porque ellos juegan un papel importante”.

¿Piensa qué hay mucha distancia futbolística entre Marathon y los demás equipos que están arriba?

Hay algunos equipos, Olimpia, Motagua y Real España que tienen continuidad en su plantel desde hace mucho tiempo, el Vida es otro que ha incorporado y ha estado en la pelea en los últimos torneos, pero nosotros vamos a estar en la pelea. Este equipo va a clasificar, ojalá lo hagamos en los puestos más altos, y después cuando se vengan las instancias del uno contra uno este equipo es muy fuerte.

¿Nunca ha pensado en hacerse a un lado?

Es que nosotros estamos con seis partidos sin ganar y estamos a tres puntos de clasificación. Yo soy hombre de lucha, yo no me doblego, no abandono el barco a no ser que me tiren al mar y ahí tengo que nadar, pero yo no me bajo y menos en las situaciones difíciles.