Keosseián le pone el pecho a las críticas tras empate de Marathón y se refirió a la ausencia del Chelito Martínez: “tampoco es Valverde”

El entrenador uruguayo mencionó que están “salados” en estos momentos y espera que la situación cambie totalmente en la segunda vuelta del campeonato.

Y ante la ausencia del mediocampista Francisco “Chelito” Martínez el entrenador tres veces campeón con los verdolagas afirmó que “lo quiero como un hijo”, pero que tiene que tomar decisiones firmes.

CONFERENCIA DE PRENSA DE MANUEL KEOSSEIÁN

El empate y Jonathan Bueso. “El resultado, la verdad que esperábamos algo mejor de parte de nuestro como ganar el partido, estuvimos siempre adelante en el marcador y pudimos sostenerlo. Inclusive en el empate 2-2 de ellos estuvimos para aumentar el marcador, remontamos con 10 jugadores. Pensé que ya estaba terminado, no está costando más de lo que esperábamos sostener un partido. Lo de Jonathan venía bien, se lesionó y lo considero, más allá que es joven, le aportará bastante el club, quedé conforme con él”

Por qué le cuesta cerrar a Marathón. “El día que tuvimos buenos partidos al principio y no conseguíamos buenos resultados, después empezamos a ganar, no hemos tenido continuidad en su rendimiento. Hoy fue un partido que pensé que lo podíamos ganar por como se había presentado a favor nuestro. En ningún momento lo pudimos sostener el resultado, pero evidentemente éste no es un partido del que me voy conforme, deberíamos de haberlo ganado. Cometimos errores, desatenciones”.

Preocupaciones en el equipo. “Salvo éste partido y contra Motagua que tomamos dos goles, fueron pocos los goles. Hoy prácticamente, no sé si Samudio atajó alguno, no atajó mucho, no fuimos bombardeados. Estamos un poco salados. Yo espero que Marathón retome su nivel en esta segunda vuelta, pueda cosechar los puntos necesarios para una buena clasificación y vamos a mejorar en el puntaje y en la parte final del torneo nos encuentre bien consolidados como equipo”.

Marathón se aleja de la Copa Centroamericana. “Yo no estoy pensando en la Centroamericana, debemos de pensar en sumar puntos para pelear este torneo, pelear este campeonato. Evidentemente a nadie le gusta perder puntos de local, tocó y darle con todo para lo que viene. En esta segunda vuelta nos toca recuperar los puntos perdidos, estamos en condiciones de hacerlo. Me parece bien que la gente esté desconforme, yo tampoco lo estaría con el partido de hoy, lo teníamos ganado y lo dejamos ir”.

Los mismos cambios no están funcionando. “Es que los muchachos que están cumplieron, hicieron muchas cosas. Hoy fue un partido raro, atípico. Tuvimos el balón, pero no crearon gran peligro y llegaban siendo letales. El entrenador tiene que buscarle la solución en esto, creer en los jugadores y darles las herramientas para salir adelante. Caer, nos caemos todos, pero hay que saber levantarse”.

La situación real de la ausencia del Chelito Martínez. “La afición le tiene mucho cariño al Chelito, yo le digo a la afición que quien hizo debutar al Chelito fui yo y quien lo trajo aquí, fui yo. Lo conozco más que nadie y lo quiero como un hijo, pero bueno, hay que tomar decisiones ¿La gente que va a hacer? Si yo estaría en la tribuna, pediría al Chelito, la agente lo quiere porque es carismático. Pero bueno, tampoco es Valverde del Real Madrid es un buen jugador. Ya va a tener su posibilidad”.