Kevin Álvarez lo reveló: ¿soñó jugar en Motagua? ¿por qué Alberth Elis lo molesta? y ¿quiénes son los talentosos de Real España?

No tengo que mostrarla nada a nadie, me debo a Motagua y me encuentro con la responsabilidad de ganar todos los partidos.

¿Cuál es el cuidado que deben tenerle a Real España?

Es un equipo muy completo, en todas sus líneas tienen jugadores interesantes.

¿A qué jugador en especial deben tenerle cuidado de Real España?

Para mí hay tres jugadores muy distintos en el plantel y son Juan Vieyra, Jhow Benavídez y Ramiro Rocca, futbolistas que te pueden terminar bien una jugada en cualquier momento.

¿Estás recuperado para enfrentar a Real España?

Ya estos recuperado, me encuentro realizando trabajos de fortalecimiento y será el profesor si decide de jugar o no.

¿Le agarraste cariño a Real España?

Sí, yo soy un jugador dedicado. El cariño y respeto a la afición permanece.

Se recuerda cuando inició en las reservas de Olimpia ¿algún se le cruzó por la mente jugar con Motagua?

No, pero es como si me preguntaran ahorita si me pondría la camisa de otro equipo, diría que no. Ahora porto la camisa de Motagua y me debo a ella.

Sé que te llevas bien con Alberth Elis ¿te molesta ahora que juegas en Motagua?

Sí, ahí siempre me tira. Me dice ¿qué pasa con esto? y yo le digo que estamos iguales (risas) porque el equipo donde juega él no pasa un buen momento. Con él siempre nos ha unido una bonita amistad.

¿La familia no se encuentra dividida por los colores de los equipos?

No, mi familia mi apoya full en el equipo donde esté. Entonces por ahí no tengo ningún problema.