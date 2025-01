“Me siento muy feliz y satisfecho del trabajo que he hecho, alegre de volver a casa y ahora trabajar de la mejor manera para aprovechar esta oportunidad”, comenzó diciendo en conferencia de prensa en el Centro de Alto Rendimiento José Rafael Ferrari.

“Llego muy motivado la verdad, vengo con muchas ganas de ser campeón aquí en el equipo que me ha visto crecer”, agregó.

“Sabemos que Najar es un gran jugador, de mucha experiencia y lo demostró. Ahora hay que aprovechar esta oportunidad que él no está y dejó la posición ahí, estamos trabajando para eso y siempre el profe me dice que trabaje de la mejor manera”, detalló.

“He aprendido mucho, agarré mucha experiencia estando prestado en el Real Sociedad y Victoria. Eso me ayudó, queremos aportarle mucho”.

Por último, deja claro que siente que la camisa del Olimpia no le va a pesar.

“Para mí Olimpia significa mucho, es el equipo que me vio crecer, para mí es un sueño estar en Olimpia siempre, es el equipo de mis amores, pienso que no me va a pesar la camiseta, para eso estamos trabajando”, concluyó.