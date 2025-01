Rubilio Castillo le responde a Eduardo Atala, presidente de Motagua: “Estoy pidiendo lo justo nada más”

Tremendo problema en el que se ha metido Motagua con la renovación de Rubilio Castillo, jugador que ha salido al paso y le respondió al presidente del club, Eduardo Atala. En el programa Minuto 90 el jerarca de los azules adujo que el delantero tiene la propuesta en sus manos, oferta que lleva consigo una rebaja salarial producto de su último rendimiento, el cual el jugador fue tajante diciendo que pide lo justo por su firma.

“Diego me llamó hace dos días y sé que cuenta conmigo. De haberme ido para otro equipo, ya me hubiera ido, pero mi intención siempre es estar en Motagua. He leído algunas declaraciones del presidente, que uno tiene que tener los pies en la tierra, pero también ayudarnos a nosotros como jugadores, lo que se me está ofreciendo (no es justo), estoy asombrado porque en vez de ir para adelante vamos para atrás con mi contrato”, lanzó. “Diego sabe, creo que ahora que no sigue Rodrigo Auzmendi, que fue fundamental en el título, creo que irme para otro equipo sería complicado y complejo porque el equipo porque necesita un nueve; el camerino está sobrepasando los límites y estoy pidiendo lo justo nada más”, decía el jugador. Rubilio Castillo admitió que tiene otras ofertas, pero que su intención es continuar siendo jugador del Motagua, club en el cual se ha convertido en leyenda al ser el jugador con más goles en su historia.

“Estoy en la disposición de continuar, el tiempo corre, necesito de mi trabajo sabiendo que hay algunas ofertas que están ahí para poderlas tomar, pero siempre lo he dicho que mi posición y prioridad es Motagua, tienen que valorar al jugador de la casa, a las leyendas del club”, afirmó. “Al aficionado decirles que el equipo comenzó la pretemporada hace una semana y no he estado, y eso me perjudica como jugador y persona, ya podía haber estado en este tiempo con mi nuevo equipo y que sepan que la prioridad la ha tenido Motagua, pero tenemos que ponernos de acuerdo”, explicó Roruca, que marcó ocho goles en el torneo de la coronación. “Yo dejo el ego por fuera porque si lo tuviera, ya me hubiera ido, no se han vuelto a comunicar conmigo, no sé si ya tomaron su determinación, entonces en ningún momento estoy exagerando con el tema del dinero, ellos me pasaron la propuesta y no la acepté porque venimos de quedar campeones, fui parte fundamental con el equipo, metí ocho goles y sin tantas opciones de jugar siempre apoyé al equipo. Me bajé el salario a mitad de año y mi disposición es estar con el equipo y ellos no volvieron a comunicarse conmigo y espero que esto se pueda resolver”, volvió a decir.