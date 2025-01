Edrick Menjívar asegura que hay opciones para salir al extranjero y dejar Olimpia: “Hay una alta posibilidad”

Olimpia podría enfrentarse a un gran problema en este inicio del 2025 y es la posible salida de su segundo capitán, el portero titular Edrick Menjívar, quien mencionó que existen posibilidades de salir al extranjero.

El meta isleño adujo que hay una oportunidad de ser legionario hondureño, pero no quiso ahondar en el tema porque podrían haber detalles en la operación que aún no están cerrados.

“Veremos, hay posibilidades, pero soy de los que no me gusta especular, sino hablar cuando hay algo concreto. Me ha llamado mucha gente, pero como les he dicho a ellos, cuando haya algo concreto, hacer el anuncio y si no, quedarme acá y disfrutar el momento”, dijo en primera instancia.

Luego sentenció que hay una opción bastante fuerte que se está trabajando para que el titular en la Selección de Honduras pase a engrosar las filas de la legión catracha. “Hay buenas posibilidades, lo dejaré ahí... no quisiera dar un porcentaje, pero hay una alta posibilidad”.