Lo que dicen en redes sociales sobre Kevin López y su estreno oficial con el Olimpia en Liga Nacional

Hay varios comentarios positivos y otros negativos. “Señores, ya saben, Olimpia no es de Honduras, Honduras es de Olimpia . Quién no desea jugar en el amado León”, dice Bayron Ayala, un aficionado.

En las redes sociales, aficionados del Olimpia y Motagua se han referido a la actuación de Kevin López en su primer duelo oficial con el campeón de Honduras y también sobre la decisión de no ir a Motagua .

“Sabe que tiene la mayor posibilidad de ser fichados por un equipo de ligas top”, remarcó Abel.

Un aficionado del azul expresó que no tiene problemas en que Kevin se haya ido al jugar al eterno rival, Olimpia.

“A mi no me afecta en nada, soy Motagua venga quien venga, el Motagua seguirá en mi corazón. Lo que más me interesa es que haya buenos jugadores para la Selección”, dice Noel Baquedano.

Sin duda Kevin López ha dejado claro que es uno de los mejores fichajes del Olimpia en este campeonato y es candidato a repetir título.