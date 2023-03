Olimpia vs Atlas: Kevin López se sincera, alaba enseñanzas de Troglio y revela detalles de su nuevo tatuaje

El Olimpia está a las puertas de encarar su participación de la Concachampions, donde enfrentará al Atlas de México en el estadio Olímpico de San Pedro Sula. Uno de los elementos que estará en este duelo será Kevin López, uno de los fichajes que llegó al cuadro merengue y que ha destacado con su gran rendimiento.

El “Choloma” habló con Diez en la previa de este duelo y se mostró concentrado y enfocado en poder sacar ventaja en este primer duelo, donde están claros en lo que representa Atlas y los puntos altos de los cuadros aztecas. ¿Cómo analiza la primera y este inicio de la vuelta del Olimpia? Hicimos una segunda vuelta muy buena, mantenemos el invicto haciendo buenos partidos y logrando la mayoría de puntos, eso es importante. Ahora empezamos la segunda y ojalá sea de la misma manera. ¿Esperaban más pelea de los demás equipos, ya que han tomado mucha ventaja? Sí, para el plantel que tenemos, creo que para la competencia que hay es lo que se puede esperar de Olimpia. Por la calidad de los jugadores que hay es lo menos que se puede esperar, el trabajo habla por si solo y dentro del grupo hay una competencia sana. ¿Qué opinión te genera a los que dicen que Olimpia ya tiene el título ganado? No, todo es paso a paso, sé que tenemos un gran plantel y vamos a competir por el título, para eso se trabaja en cada partido e intentamos ganar. Si seguimos asi vamos a estar en la pelea al titulo.

¿En lo personal, cómo evalúas tú rendimiento? Desde el primer día el grupo, el profe me recibió bien, eso me ha ayudado, aquí la competencia es sana. Yo soy un jugador que me gusta la competencia y estamos claros que aquí no se puede relajar. Vine a un grupo muy unido y eso me ha ayudado. Se viene el duelo con el Atlas, ¿Qué les ha dicho Pedro Troglio? Hasta el momento hemos visto partidos de la liga de ellos, todavía no se ha hablado a fondo, estamos más enfocados en este partido (Honduras Progreso), pero ya los hemos visto, ellos no andan en un buen momento, pero a nivel de Concacaf son partidos que se juegan diferente con otras sensaciones, estamos en casa para sacar ventaja e ir al siguiente partido más tranquilo.

¿Este será tu primer patido de Concacaf con el Olimpia? Sí, este es mi primer partido y me genera mucha ilusión, pero lo tomo con mucha seriedad, sabiendo que hay que aprovechar la oportunidad que estamos de local y que ellos en la Liga no han tenido un buen arranque. Nosotros no nos podemos confiar y hay que dar el máximo. ¿Cuántos equipos mexicanos ha enfrentado? Durante estuve con Motagua fueron a dos: América y Tijuana y ahora el Atlas. ¿Qué cuidado se debe tener ante los equipos mexicanos? Estamos claros de la liga que tienen ellos, dentro de las canchas son muy activos, el nivel que ellos juegan, la agresividad hay que tenerla en cuenta y nosotros estamos representando a nuestro país, pero Olimpia tiene una gran plantilla para hacer bien las cosas y avanzar en esta primera fase. ¿Se puede soñar con este título de la Champions? Claro, si se trabaja se puede soñar. Desde que llegué estaba claro a lo que venía, tanto el título de liga como el internacional está ahí y se puede. Hay plantel y al jugador hondureño le cuesta creersela, pero el sueño está ahí. ¿Es ventaja o desventaja iniciar contra el Atlas de local? En lo personal me da igual, pero es importante iniciar en casa y aprovecharlo, sino de nada sirve iniciar aquí. Tenemos esa mínima ventaja de arrancar de local y así ir con el resultado más tranquilo allá. ¿Es necesario el VAR en la Liga Nacional? Creo que sí, eso ayudaría, ya que hay acciones para los árbitros que son difíciles. Uno como jugador a veces adentro no entiende porque está caliente, pero después mira detenido las cosas y no es que ellos quieren perjudicar, sino que es difícil, pero el VAR les facilitaría el trabajo y no cometer tantos errores.